Jeunes enfants : être devant un écran avant d'aller à l'école peut causer des troubles du langage

Smartphones, télévisons, tablettes.... Nos enfants vivent au milieu et surtout devant les écrans. Et les études le disent : cette exposition précoce a des conséquences sur leur développement, notamment sur le langage.

D'où une enquête de Santé Publique France menée dans 24 communes d’Ille-et-Vilaine dont Rennes. Une enquête sur 276 enfants âgés de trois ans et demi à six ans et demi. 167 enfants ayant des troubles de langage et 109 n'ayant pas de problème particulier.

Quelles sont les conclusions de cette étude ?

D'abord, les écrans arrivent très tôt dans la vie de nos petits : avant l’âge de 2 ans pour plus de 8 enfants sur 10.

Et ils passent beaucoup de temps devant : en moyenne 55 minutes par jour.

Ils ont aussi un accès très large à de multiples écrans. Plus de 94% des enfants ont accès à la télévision, plus de la moitié à une tablette et un tiers à un ordinateur, une console de jeu ou un smartphone.

L'écran avant d'aller à l'école nuit aux jeunes enfants

Mais d'après l'étude ce qui fait la grande différence c'est le moment où les enfants sont devant les écrans. Ceux qui y sont exposés le matin avant d'aller à l’école ont trois fois plus de risques d'avoir des troubles du langage. Les spécialistes expliquent que cette exposition matinale épuise l’attention de l’enfant et le rend moins capable d'apprendre pendant la journée.

Et si en plus, ces enfants ne discutent jamais ou presque de ce qu'ils regardent avec leurs parents, ils ont six fois plus de risques d'avoir des problèmes de langage, dès le plus jeune âge.

Pour les experts, c'est bien la preuve que l’exposition aux écrans des jeunes enfants est devenu un vrai problème de santé publique. Et qu'il faut encore et toujours informer les parents des risques encourus.