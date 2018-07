Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé mercredi avoir demandé un renforcement du plan de lutte contre les noyades et du programme de formation à la nage dans les écoles. Depuis le début de la saison estivale, 50 personnes sont mortes en raison de noyades accidentelles.

D'après l'agence sanitaire Santé publique France, entre le 1er juin et le 5 juillet, les noyades ont causé plus de trois morts par jour. Au total, la France a enregistré 121 décès par noyades sur cette période. 50 sont dus à des noyades accidentelles.

La noyade, première cause de mortalité chez les enfants

"Pour mieux comprendre les origines de cette tendance et mettre au point un nouveau plan de lutte contre les noyades" Édouard Philippe a "demandé" au ministre de l'Éducation nationale et à la ministre des Sports de déléguer une mission commune "pour proposer une amélioration notable des résultats de la formation à la nage de l'Éducation nationale et déterminer une cible ambitieuse à atteindre d'ici 2022" a-t-on appris dans un communiqué.

Le Premier ministre veut aussi renforcer le dispositif "J'apprends à nager" qui permet aux enfants de 6 à 12 ans de suivre des stages de natation gratuits. La noyade reste la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les enfants.