Coronavirus : c'est parti à Poitiers pour "ma classe à la maison"

Depuis ce lundi, les enseignants, les élèves et les parents doivent s'organiser pour les cours à la maison pour éviter la propagation du coronavirus. Assurer la continuité pédagogique mais pour certains il existe des difficultés pour accéder aux ressources en ligne.

Les familles possèdent normalement tous les codes pour utiliser les espaces numériques et accéder à la fameuse plate-forme du CNED ma classe à la maison. Pour les enseignants c'est aussi le grand saut "On a fait le nécessaire dès vendredi" annonce Alexandre. Ce professeur des écoles de Poitiers, raconte "nous avons glissé dans les cahiers de nos élèves les différents codes et les explications." Ce lundi, les enseignants étaient "invités" à se rendre dans leur établissement pour prendre connaissance des dernières recommandations.

Des cours dans une boite à l'extérieur de l'école

Alexandre souligne être vigilant, car tous les parents n'ont malheureusement pas accès à internet, et certains d'entre eux maîtrisent aussi mal le français. "Pour eux, nous avons choisi de laisser à leur disposition des cours dans une boite à l'extérieur de l'école." L'enseignant reconnait que c'est ensuite à eux d'être actif et de jouer le jeu.

ma classe à la maison © Radio France - Vincent Hulin

Pour les autres il suffit de se connecter sur le site mais à condition que celui-ci ne soit pas saturé, l'éducation nationale ayant reconnu "une certaine forme de saturation" en ce premier jour et la promesse de résoudre rapidement les problèmes de connexion qu'on pu rencontrer les parents, mais aussi les enseignants.