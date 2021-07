La campagne de pub sur la vaccination de l'ARS PACA séduit aussi à l'étranger

Dévoilée la semaine dernière sur les réseaux sociaux la campagne de communication de l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d'Azur s'affiche ce jeudi sur les panneaux publicitaires. Depuis quelques jours, elle fait le tour des réseaux sociaux, notamment parce qu'elle met en avant les effets "désirables" de la vaccination au lieu d'un message moralisateur et incitatif.

L'Agence régionale de santé mise sur des scènes de retrouvailles parfois sensuelles dans la chaleur estivale pour encourager la population à se faire vacciner. Une campagne qui connaît beaucoup de succès sur la toile et qui voyage même à l'étranger. La presse italienne et anglaise notamment l'ont relayée.

Avec cette campagne l'ARS espère toucher les jeunes qui hésitent encore à se faire vacciner.

"On s'est aperçu que le discours assez institutionnel parfois un peu culpabilisant, trop officiel et donc on a réfléchi à comment on pouvait toucher différemment." - Philippe de Mester, directeur de l'ARS PACA