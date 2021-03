Effets secondaires du vaccin AstraZeneca : pas d'impact négatif sur la prise de rendez-vous en pharmacie

"Dans mon officine, je n'ai personne qui m'a appelé pour me poser des questions sur le vaccin mais que des gens qui viennent pour être inscrits sur la liste d'attente" explique Annick Plemer, pharmacienne à Saint-Nazaire-les-Eymes dans la vallée du Grésivaudan. Dans son officine comme dans de nombreuses en Isère, il est désormais possible de se faire vacciner, mais seulement avec le produit AstraZeneca. Les dernières polémiques sur ce médicament n'ont pas d'effet, pour l'instant, sur les intentions des Isérois.

"J'ai une cinquantaine de personnes, non prioritaires, inscrites sur la liste d'attente. Ils me disent qu'ils en ont tellement marre, qu'ils veulent revivre. Et donc ils veulent se faire vacciner" dit encore Annick Plemer. "Les gens qui viennent à la pharmacie sont toujours motivés" assure lui aussi Hugues Videlier, pharmacien à Tullins et président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens en Auvergne-Rhône-Alpes.

Annick Plemer est pharmacienne depuis 30 ans à Saint-Nazaire-les-Eymes dans la vallée du Grésivaudan (Isère). © Radio France - Bastien Thomas

Hugues Videlier, pharmacien à Tullins (Isère) et président du conseil de l'Ordre en Auvergne-Rhône-Alpes. - -

On a un vaccin sûr, un vaccin efficace. Pourquoi s'en priver ? - Hugues Videlier, président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens en Auvergne-Rhône-Alpes

"Il y a toujours eu des débats sur les médicaments et ça ne les affolent plus. De toute façon, on est là pour les rassurer" précise encore Hugues Videlier. "La polémique, il n'y en a pas. Sur le terrain il n'y en a pas" termine le président de l'Ordre.

Pour le moment, la campagne de vaccination n'a pas encore commencé en Isère précise Hugues Videlier. La suspension de l'utilisation du vaccin AstraZeneca a aussi entraîné l'arrêt des livraisons. "On devrait les recevoir ce jeudi en fin de journée ou ce vendredi" détaille le pharmacien, "pour commencer à l'administrer la semaine prochaine". Chaque officine se verra dotée d'un flacon ou peuvent être extraites environ dix doses.

Sauf que la semaine prochaine, "on ne sera pas livré. Ce sera les médecins généralistes. On devrait pouvoir accélérer les choses à partir de la première semaine d'avril car les livraisons seront plus importantes" conclut Hugues Videlier.