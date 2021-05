Coronavirus : le 19 mai, les résidents d'Ehpad et leurs proches seront libres d'aller et venir à leur guise

Un vent de liberté souffle sur les Ehpad puisqu'à partir du 19 mai, les résidents et leurs proches pourront aller et venir comme bon leur semble. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement mercredi soir. Mais alors à quoi va ressembler le nouveau protocole sanitaire ?

Les mesures de restriction, qui étaient la norme, deviendront l'exception. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement mercredi soir. Dès la semaine prochaine, mercredi 19 mai, les résidents et leurs proches - soumis jusqu'alors à des règles sanitaires strictes - vont pouvoir se retrouver et circuler à nouveau à leur guise. Tous les accueils de jour, y compris ceux qui n'ont pas d'entrée séparée au sein d'un établissement, sont également autorisés à rouvrir.

Selon la ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, il s'agit d'un "retour progressif à la normale". Les résidents d'Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), mais aussi ceux des USLD (unités de soin de longue durée) et des résidences autonomie pourront bénéficier, "comme le reste de la population générale, de la possibilité de voir leurs proches et du respect de leur liberté d'aller et venir."

Les restrictions pourront être remises en place

Car la situation sanitaire s'améliore dans le pays. Ce jeudi 13 mai, les dernières données de Santé publique France faisaient état de 21.712 nouveaux cas de Covid-19. De plus, 23.656 personnes sont hospitalisées dont 4.442 en réanimation. 131 personnes sont mortes ces dernières 24 heures contre 222 il y a une semaine. Cet assouplissement des règles est aussi - et surtout - dû au fait que la quasi-totalité des séniors sont désormais vaccinés. La semaine dernière, début mai, le taux de vaccination complète, c'est-à-dire avec deux doses, atteignait 75% dans les Ehpad, ce qui a fait chuter drastiquement le nombre de morts du Covid dans cette population.

Attention tout de même. Car le Covid-19 n'est jamais bien loin. Les restrictions seront remises en place dès l'apparition, non plus de un mais de trois cas chez les résidents. Ces mesures seront désormais discutées entre les représentants de l'établissement, les résidents et les familles, via une consultation du conseil de la vie sociale (CVS) de l'établissement.