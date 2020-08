Ehpad confiné à Pulnoy : "je l'appelle, je lui demande de se mettre au balcon, on se fait coucou"

"Maman, coucou !" En quelques enjambées, Laurence Zieterski a parcouru les quelques dizaines de mètres qui séparent sa maison de l'Ehpad des Sablons à Pulnoy. Au 2ème étage de la résidence, Marguerite, sa maman âgée de 99 ans, se lève avec difficulté pour la saluer depuis le balcon. Cette habitude, prise au printemps, est de nouveau d'actualité pour les deux femmes depuis la découverte de plusieurs cas de Covid 19 dans cette maison de retraite jusque là épargnée. Neuf résidents, positifs au coronavirus, sont décédés ces derniers jours.

Isolement forcé

Les visites sont donc de nouveau interdites et les résidents confinés dans leur chambre. Une situation qui n'inquiète pas Laurence Zieterski. "Maman a été testée négative au coronavirus, elle est au 2ème étage alors que les malades sont au rez-de-chaussée. Pour moi c'est rassurant de savoir qu'elle est dans un petit cocon dans sa chambre".

Seule conséquence de cet isolement forcé : "elle a un peu perdu la notion du temps. Avant il y avait des activités tous les jours, ça lui donnait des points de repère", déplore la Pulnéenne. Toute la famille de la future centenaire (elle aura 100 ans en mars prochain) se mobilise donc pour garder le contact. "J'ai demandé à mes sœurs, à mes enfants, à mes neveux et nièces de lui téléphoner souvent", explique Laurence Zieterski. Elle même passe 2 à 3 fois par semaine lui faire coucou depuis le parking de la maison de retraite.

On parle de ce qu'on va faire après : je lui dis qu'on l'emmènera au restaurant, qu'elle viendra à la maison, ça lui met du baume au cœur

Pour la retraitée, également élue du conseil municipal de Pulnoy, c'est un certain relâchement qui a conduit à cette situation. "Je pense que certaines familles ont oublié les gestes barrières, il y a eu des contacts physiques qu'il n'y aurait pas dû avoir", estime celle qui côtoie régulièrement le personnel de la maison de retraite et qui refuse de les mettre en cause. Selon elle, le protocole sanitaire a toujours été parfaitement respecté par les équipes. "Quand on avait l'opportunité d'y aller, on prenait rendez-vous, on pouvait la voir 15 minutes, à 2 mètres de distance, avec un masque... Mais je n'allais pas la voir trop souvent, j'avais peur d'être porteuse", se souvient-elle.

Laurence Zieterski compte bien poursuivre ses balades devant la résidence, aussi longtemps que nécessaire. Et elle l'a promis à sa maman : dès qu'elle le pourra, elle lui cuisinera des œufs au plat, son plat préféré.