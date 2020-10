EHPAD de Drôme-Ardèche : éviter le reconfinement

Dans les EHPAD de Joyeuse et de Chambonas, la direction a décidé de créer un poste de conseiller prévention covid. Chaque après-midi lors des visites, un personnel est présent pour prendre la température des visiteurs et leur expliquer pourquoi le masque est obligatoire. Il s'agit de réduire les risques de contamination et les tensions avec le personnel lorsque des visiteurs préfèrent enlever leur masque lorsqu'ils sont dans la chambre de leurs proches.

Vigilance et réactivité

Les mesures qui avaient cours à la sortie du confinement sont toujours en place. Les horaires de visites sont réduits souvent selon les EHPAD entre 14 et 17 heures. Il ne faut pas qu'il y ait plus de deux visiteurs dans une chambre. Leur identité est inscrite sur un cahier ce qui permet de savoir qui est entré dans l'établissement.

Dans les EHPAD de Marcols-les-Eaux et de Saint-Pierreville en Ardèche, la direction réunit toutes les semaines une cellule de crise. Il s'agit de prendre des décisions collectivement avec les psychologues, le personnel soignant et la direction pour adapter les mesures de protection des résidents au risque encouru. A Saint-Pierreville au printemps dernier 14 personnes âgées sont décédées du covid dans l'établissement .

Les directions d'EHPAD adaptent les mesures au cas par cas en évitant d'avoir recours au reconfinement des résidents. La mesure au printemps dernier avait entrainé le décès de plusieurs résidents qui s'étaient laissés mourir faute d'avoir un lien avec leurs proches.