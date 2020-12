Ehpad de Montbrison : les opposants au transfert ne lâchent rien avant la décision finale

Ils sont plus déterminés que jamais : quelques jours avant la décision du conseil de surveillance de l'hôpital, le collectif des usagers pour la défense du service publique hospitalier du Forez viennent de distribuer des tracts sur le marché de Montbrison, dans la Loire. Ils s'opposent au transfert de l'Ehpad à Curtieux, et à sa privatisation.

Une campagne de tractage pour "informer, alerter et mobiliser"

Postés aux entrés du marché de Montbrison, cinq opposants au transfert de l'Ehpad ont passé la matinée à distribuer leurs 3.000 tracts et à discuter avec les Montbrisonnais. "Nous voulons donner une information juste et vérifiée", explique la présidente du collectif Véronique Seux. Entre celles et ceux qui connaissent mal le projet, qui y sont favorables ou au contraire sympathisent avec les opposants, tout le spectre des opinions est représenté.

Coralie, par exemple, a une personne de sa famille dans l'Ehpad. Elle ne voit pas le projet de déménagement à Curtieux d'un mauvais œil : "J'ai une voiture, explique-t-elle à un membre du collectif. Pour moi ça ne change strictement rien." Face à elle, René Philippe défend le point de vue du collectif : "Pour les gens qui n'ont pas de voiture, c'est une catastrophe. Beaucoup de bénévoles qui ne sont pas véhiculés rendent visite aux résidents. Comment vont-ils faire ? Sans compter que l'endroit choisi est reculé, tandis qu'ici, on est en centre-ville, il est possible de faire des petites balades et de profiter d'une certaine activité."

Si Coralie ne repart pas franchement convaincue, la grande majorité des personnes qui s'arrêtent auprès des opposants sympathisent avec eux. C'est le cas d'Yves, qui connaît bien le dossier puisque sa femme travaille à l'hôpital du Forez : "je trouve aberrant de confier à une gestion privée, alors que l'Ehpad est bénéficiaire et rapporte quelques sous à l'hôpital."

Le vrai test sera ce mercredi 16 décembre

Ces retours ont de quoi encourager les membres du collectifs. Même si René Chauvel reste prudent : "les gens adhèrent, dans l'ensemble, mais après, dans l'action, ils restent assez passifs ! Alors qu'il est question de notre avenir. Il faut montrer notre détermination tous ensemble." De fait, cela maintenant près de deux ans ans que le collectif se bat pour faire entendre ses arguments.

Le vrai test, ce sera sans doute ce mercredi 16 décembre. Le conseil de surveillance de l'hôpital du Forez doit se prononcer sur le choix du repreneur privé de l'Ehpad. Le collectif appelle à cette occasion à le rejoindre pour un rassemblement devant l'hôpital, à 12h00.