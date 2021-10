Ehpad de Wasselonne : les salariés en grève contre un projet de privatisation

Les salariés de l'Ehpad de Wasselonne étaient en grève ce lundi après-midi contre un projet de privatisation. Selon les syndicats l'établissement, qui accueille une centaine de résidents, pourrait être vendu à un groupement d'Ehpad privé basé dans le Haut-Rhin. Plus d'une cinquantaine de personnes se sont donc réunies devant l'établissement avant de défiler dans les rues de Wasselonne.

Une grève très suivie

Près du 80% des 63 employés se sont mis en grève selon les syndicats. Parmi eux, il y a Léonie une aide-soignante qui a travaillé 15 ans dans un Ehpad privé avant de rejoindre celui de Wasselonne.

"Ici, on a des primes qu'on ne retrouve pas dans le privé. Et puis il y a les conditions de travail... Dans cette équipe, on ne nous appelle pas à n'importe quelle heure pour venir travailler."

Un cortège d'une cinquantaine de personnes a ensuite défilé dans les rues de Wasselonne jusqu'à la mairie de la ville, pour faire entendre leur message © Radio France - Jules Hauss

L'autre crainte des syndicats, c'est l'externalisation de certains services, et donc la baisse des effectifs. "Dans les Ehpad du groupe privé en question, la buanderie, la cuisine, certains services administratifs sont externalisés... forcément on a peur pour le personnel", s'inquiète la représentante du personnel (Force ouvrière) Alexandra Froeliger.

Si les tarifs augmentent, on aura un vrai problème

Il n'y a pas que les soignants que ce projet de privatisation inquiète. Une quinzaine de proches de résidents étaient également présents dans cette manifestation. Tous craignent une hausse des tarifs.

"Cette privatisation pose de nombreuses questions pour l'avenir, explique Bernard, qui paye une partie de la prise en charge de son frère à l'Ehpad. On avait trouvé un équilibre entre ce qu'il paye et l'aide que je lui apporte. Si les frais augmentent on aura un vrai problème. Et il n'est pas en état de sortir de l'établissement".

Tous les manifestants dénoncent le flou entourant cette éventuelle vente de l'Ehpad. Un cortège a donc défilé dans les rues de Wasselonne jusqu'à la mairie, où une dizaine de personnes ont été reçues dans le cadre d'une réunion. La maire de la ville y a confirmé l'existence du projet mais assure que rien n'a été finalisé pour le moment.