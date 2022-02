EHPAD en grève : le personnel réclame plus de moyens à Grainville-sur-Odon

Vendredi 25 février et ce samedi 26 février, une grande majorité des soignants de l'EHPAD Korian Reine Mathilde de Grainville-sur-Odon, au sud-ouest de Caen, dans le Calvados, est en grève. Tous réclament une augmentation salariale compte tenu des difficultés de leur métier et des postes en CDI supplémentaires.

Une forte mobilisation du personnel

Devant l'EHPAD, ils sont une dizaine de soignants venus tenir le piquet de grève, assis sur des chaises, la banderole "soignants en grève" dans leur dos. Et ils insistent, c'est bien une "action de tout le personnel".

Puisque trois infirmières sur les quatre de l'établissement font grève et 17 aides-soignantes, sur 19 au total, sont mobilisées. Un effort financier réel et "les rares pas grévistes n'ont juste pas pu le faire et on les comprend", précise un aide-soignant.

Pas assez de moyens et de reconnaissance

C'est un ras-le-bol général, une fatigue perpétuelle, un manque de reconnaissance, un manque de personnel et des salaires très bas.

Voici d'après Brigitte Crombez les raisons de cette mobilisation dont cette aide-soignante est à l'origine en tant que déléguée syndicale sud santé et représentante du personnel.

Et ce qui bloque particulièrement ce sont les différences de rémunération entre les aides-soignantes et les personnes employées comme aides-soignantes mais qui n'ont pas officiellement la qualification. "On fait le même travail mais on est moins payées, raconte l'une d'elles qui souhaite reste anonyme. C'est injuste et très dur moralement."

Des efforts demandés à la direction

Tous les soignants de l'établissement demandent donc à la direction de Korian de leur donner plus de moyens. Tout d'abord dans le cadre d'une rémunération augmentée prenant en compte le travail effectif et l'ancienneté de chaque membre de l'équipe et non sa formation d'origine.

Enfin, le personnel réclame des postes en CDI supplémentaires. "À chaque absence c'est très difficile à gérer parce qu'on est pas suffisamment nombreux, détaille un aide-soignant. On est obligés d'accélérer les toilettes, de sauter des douches, c'est terrible."

"Ce sont les résidents qui en font les frais et c'est dramatique, poursuit une autre aide-soignante. Et nous, nous sommes épuisées parce qu'on nous fait revenir sur nos congés, c'est plus possible, conclut-elle.

Le personnel se dit prêt à se mobiliser à nouveau dans les mois à venir s'il n'est pas entendu.