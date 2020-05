EHPAD : “La prime c’est bien mais n’oublions pas les salaires” CGT-santé

“Jusqu’à 1500 euros pour ceux qui travaillent dans les 33 départements où l’épidémie a été la plus forte”. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé ce jeudi le versement d’une prime pour ceux qui travaillent dans les EHPAD. Avec un montant variable selon les départements. En Normandie, région moins impactée par l’épidémie, les personnels percevront plus probablement 1000 euros.

“C’est bien et c’est surtout largement mérité” estime John Cariou, secrétaire général de l’Union départementale de la santé et action sociale à la CGT. “Mais c’est une prime, qui vient gratifier les personnels qui travaillent dans des conditions très difficiles. Ces mêmes personnels mal payés et qui réclament depuis 2008 de meilleurs salaires ! La réalité c’est le besoin d’une mesure pérenne”. Une revendication déjà entendue le 15 avril dernier lorsqu'une prime avait été annoncée pour les personnels hospitaliers.

Le ministre de la Santé a également annoncé que le gouvernement allait débloquer “475 millions d'euros de crédits supplémentaires” pour les Ehpad. John Cariou attend de voir quel usage sera donné à cette somme. “Dans les EHPAD il faudrait un employé par pensionnaire. Pour l’instant on est plutôt autour de 0,6”.