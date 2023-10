Ehpad menacé de fermeture en Lozère : "j'ai peur que sa prochaine résidence soit le cimetière"

13 résidents habitent toujours l'Ehpad de Luc (Lozère), ils étaient deux fois plus en 2019. Menacé de fermeture pour raisons financières, à 15 kilomètres de là l'hôpital de Langogne propose de les accueillir mais en chambre double, alors qu'ils ont leur propre chambre à Luc.

Bernadette Bouvier a sa mère de 88 ans dans cet Ehpad, avec le collectif des familles elle demande un sursis. Elle se bat pour sa mère mais aussi pour Marie-Rose, 80 ans, "elle est seule, sans famille, raconte-t-elle. Enfant, elle a été placée à l'hospice de Luc et y a fait toute sa vie. J'ai bien peur que si on la déracine sa prochaine résidence soit le cimetière".

Trop peu de personnels

Alors le collectif demande un délai de six mois avant la fermeture. Pour Elisabeth Bornot, dont la cousine de 99 ans est une des résidentes, l'hôpital de Langogne n'est pas la bonne solution. "Il manque cruellement de personnels, ici elles sont deux pour 13 résidents et je me rends compte, en cherchant un autre Ehpad, que c'est beaucoup. La plupart du temps elles sont deux pour 50 résidents !"Pour l'instant aucune date n'est avancée pour la fermeture de la maison de retraite.