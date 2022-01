Ehpad Orpéa : "On néglige les résidents", témoigne un ancien médecin coordonnateur du Nord

Il y est resté 10 ans, entre 2005 et 2015. Et pendant cette période, Dominique Leblanc, ancien médecin coordonnateur d'un Ehpad du groupe Orpéa dans le Nord, a aussi constaté des dysfonctionnements. "Au niveau de la nourriture, certains demandaient une patate en plus, on ne pouvait pas leur donner. Il y avait de problèmes la nuit, une équipe ne travaillait pas, ne faisait pas ce qu'il fallait, et la direction ne faisait rien", raconte-t-il.

Dans un livre-enquête publié aujourd'hui, le journaliste Victor Castanet décrit un groupe dans lequel les aînés sont "maltraités", avec des Ehpad qui rationnent couches et nourriture pour les résidents. "Je me suis reconnu dans tout cela", explique Dominique Leblanc, désormais médecin généraliste dans un commune voisine.

Quand on demande qu'on ne mette que quelques euros de nourriture pour une personne âgée sur toute une journée, comment voulez-vous qu'il puisse être nourri correctement ? Ce n'est possible !

Pour lui, les résidents sont "négligés". "La plupart d'entre eux ont des problèmes cognitifs, et ils ne se souviennent pas, ils mangent, mais ils ne s'en rappellent pas", abonde le médecin, ce qui favorise selon lui ces mauvais traitements.

Rentabilité à tout prix

Ces situations difficiles pour les personnels soignants s'explique en premier lieu par la recherche d'une rentabilité à tout prix selon Dominique Leblanc. "Ca reste quelque chose qui est purement financier, le but c'est d'avoir une rentabilité au minimum à deux chiffres", regrette-t-il. Il explique avoir dénoncé à plusieurs reprises ces situations, auprès de la direction, "j'ai même été voir l'ARS", mais ces alertes sont restées sans réponse.

ECOUTEZ - Le témoignage d'un ancien médecin coordonnateur d'un Ehpad Orpea dans le Nord Copier

Le gouvernement a convoqué le directeur général d'Orpéa, pour faire la lumière sur les faits dénoncés. "Nous sommes choqués, c'est absolument faux", a-t-il réagi après ses révélations, reconnaissant que des "dysfonctionnements" étaient possibles.