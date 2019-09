EHPAD Saint-Jean d'Aubusson : les familles publient une lettre pour dénoncer le manque de personnel

Aubusson, France

Après les syndicats et le personnel soignant de l'hôpital d'Aubusson, c'est au tour des familles de pointer du doigt le manque d'effectif à l'Ehpad Saint-Jean d'Aubusson depuis le 31 août. Elles viennent de publier une lettre pour "attirer l'attention sur les conditions de soins" prodiguées aux résidents. La lettre compte une vingtaine de signataires et a été envoyée aux élus locaux et au ministère de la santé.

Manque de temps

Ce vendredi après-midi, malgré le soleil, on ne trouve personne dans le jardin de la maison de retraite sauf Madeleine et sa maman Renée. "Ça c'est vraiment lié au manque de personnel qui ne peut pas accompagner les personnes très dépendantes dehors. C'est vraiment préjudiciable pour leur santé" regrette Madeleine. "Chaque réduction de personnel fait qu'il y a moins de temps accordé à chaque résident" ajoute-t-elle.

Moins de douches

Un manque de temps qui se répercute sur la toilette selon Catherine, tutrice et curatrice de cinq résidents de l'Ehpad qui n'ont plus de famille et qui lui font part de leurs inquiétudes : "Ils aimeraient avoir une douche par jour. Mais ce n'est pas possible donc ils s'inquiètent de voir les douches s'espacer et par ces temps de chaleur, c'est très compliqué.

Baisse de l'effectif de 40% du personnel soignant

Cette situation est également dénoncée par les syndicats. "On a baissé les effectif de 40% (du personnel soignant). Jusqu'au 31 août, on était encore 10 le matin et maintenant on est 6 et l'après-midi on était 8 on est plus que 5. Ça ne fait qu'empirer les choses" indique Julien Palayer, aide-soignant et secrétaire de la CGT à l'Hôpital d'Aubusson. Les syndicats prévoient d'ailleurs une journée d'action d'ici la fin du mois. Ils attendent également une expertise qui doit évaluer cette nouvelle organisation du travail avant le mois prochain.

De son côté la direction n'était pas joignable pour répondre à nos questions.