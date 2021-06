Elan de générosité : 70.000 euros de dons pour "Juliette danseuse l'étoile"

Le 25 avril 2021, Aline et Thibaut Lemasson, de La Chapelle-Cécelin (Manche) lançaient un appel à la générosité pour soigner leur fille Juliette aux Etats-Unis. Un mois plus tard, ils ont reçu plus de 70.000 euros de dons.

Son rêve, c'est d'être "danseuse l'étoile". Juliette est une petite Manchoise de 5 ans, qui habite la Chapelle-Cécelin, près de Villedieu-les-Poêles. Grande prématurée, elle a manqué d'oxygène à la naissance et depuis, elle souffre d'une paralysie cérébrale qui entraîne des contractions et des raideurs au niveau de ses muscles.

Depuis, ce sont des milliers d'heures de kinés, des injections dans les muscles, des plâtres tous les six mois. Mais là, ce n'est plus efficace et ses os commencent à avoir des déformations, sans compter les douleurs qui vont avec

La solution pour que Juliette puisse continuer à marcher et à être autonome, c'est une intervention chirurgicale sur ses terminaisons nerveuses, la SDR, qui n'est réalisé, selon ce mode opératoire, que dans le Missouri aux Etats-Unis et qui ne bénéficie d'aucune prise en charge en France. Or l'opération et le séjour sont coûteux.

Cagnotte en ligne et solidarité locale

Le 25 avril 2021, ses parents, Aline et Thibaut Lemasson, ouvrent une cagnotte sur internet et lancent un appel aux dons. Un mois plus tard, la somme espérée de 70.000 euros est atteinte, grâce à une large mobilisation sur les réseaux sociaux mais aussi grâce à de très nombreuses opérations de solidarité un peu partout dans le centre et le sud-Manche.

C'est impressionnant, cette générosité, et même déstabilisant. Et tous les petits mots qu'on reçoit, c'est très émouvant. Notre objectif, c'était d'avoir 20 ou 30.000 euros pour nous aider un peu. On dépasse nos espérances.

"Une semaine après la lancement de la cagnotte, plein de gens autour de nous, dans notre commune, mais aussi un peu partout dans le centre et sud-Manche, ont mis en place des choses pour nous aider, poursuit Aline Lemasson. Des garagistes nous reversent l'argent de leurs lavages de voitures, des coiffeurs une partie de l'argent des coupes. Des boulangers ont installé des cagnottes, des commerçants ont réalisé des sacs. L'école met en place une vente aux enchères de tableaux d'artistes locaux. Il y aussi des tombolas et même des cagnottes en Belgique !"

Juliette pourra être opérée le 19 août prochain aux Etats-Unis.