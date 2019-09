Elevage intensif : plus de 200 personnalités disent stop

Véronique Samson, Nathalie Baye, Nagui, Stéphane Bern ou encore le boucher vedette Hugo Desnoyer : plus de 200 personnalités ont signé la pétition de L214 pour arrêter l'élevage intensif. Un appel publié dans le journal Le Monde et sur le site internet de France Info. L'association de défense des animaux connue pour ses vidéos dénonçant la souffrance animale appelle à un changement complet des méthodes d'élevage.

Un appel avec deux buts principaux

Avec cet appel lance 214 veut mettre la pression sur les politiques pour arrêter l'élevage intensif. L'autre but de l'association est de faire entendre la voix des 88% de Français qui s'y disent opposés.

Pour l'association mettre fin à ce type d'élevage permettrait d'éradiquer presque toute la souffrance animale. Et aussi de stopper l'essentiel des conséquences néfastes pour l'environnement. Comme les émissions de gaz à effet de serre, la pollution aux nitrates ou encore la pression sur les ressources en eau et en terre agricole.

Des propositions pour sortir de l'élevage intensif

Pour organiser cette sortie de l'élevage intensif, L214 demande à l'état et aux élus un moratoire immédiat, un plan de mesures pour réorganiser la filière et tous ceux qui en vivent. Et aussi une végétalisation de notre alimentation, à la maison comme à la cantine. Actuellement plus de 60% du contenu de nos repas vient des animaux avec de la viande, des oeufs ou des produits laitiers. Et on mange 80 kg de viande par an dont 80% vient de l'élevage intensif.