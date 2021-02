Eliot, le chien de la gendarmerie de Périgueux formé à détecter le Covid dans la sueur humaine

Bien loin des recherches de victimes, Eliot se forme aujourd'hui à détecter... le covid ! C'est grâce à la sueur des patients que ce chien gendarme du PSIG de Périgueux peut identifier des cas. Eliot est le seul chien du département formé à la recherche de disparus et à la défense. Sa formation de deux mois se déroule en ce moment à Libourne grâce à un partenariat entre la Région Nouvelle-Aquitaine, le CHU de Bordeaux, un laboratoire vétérinaire et l'Ecole Vétérinaire d'Alfort. Quatre autres chiens participent à l'expérimentation, un labrador et trois autres bergers allemands et malinois.

Les chiens reniflent une substance sécrétée par les patients Covid

Lors de cette formation, Eliot travaille avec son maître-chien, le maréchal des logis chef Raphaël Boscori. A chaque fois c'est le même processus, une compresse est imbibée de sueur de patients Covid, elle est ensuite soumise au flair d'Eliot et de ses compagnons, parmi d'autres tissus imbibés de sueur non contaminée. Le chien ne détecte pas l'odeur du virus mais une substance sécrétée par l'organisme lorsqu'un patient est atteint du Covid, avec ou sans symptôme. Lorsque les instructeurs crient "au cône !", les chiens plongent leurs têtes dans des entonnoirs et lorsque les chiens "marquent" sur des échantillons covid distincts, ils sont récompensés par des friandises.

Eliot et son maître, en formation. - Gendarmerie de la Dordogne

Le but de cette expérimentation est d'apporter "une solution complémentaire [...] à l'heure où l'on a besoin d'une offre de dépistage élargie, rapide et non-invasive" explique Thierry Pistone, infectiologue au CHU de Bordeaux. Ailleurs dans le monde, cette technique de dépistage est déjà en place comme à l'aéroport de Dubaï, où 20 équipes cynophiles sont déjà formées et opérationnelles pour détecter des cas Covid parmi les voyageurs à leur descente d'avion. En France, ce système de test en est encore au stade expérimental, même si quelques chiens sont déjà opérationnels, comme dans les Yvelines où des chiens sont à disposition des pompiers en cas de suspicions de clusters.

La formation d'Eliot se terminera à la fin du mois de février, et ce Berger belge de 8 ans prendra sa retraite en septembre prochain.