Urgences : Élisabeth Borne "retient toutes les propositions de la mission flash" sur l'hôpital

La Première ministre Élisabeth Borne est arrivée ce vendredi en milieu d'après-midi à l'hôpital de Pontoise, dans le Val-d'Oise près de Paris, où elle doit échanger avec les professionnels de santé et les patients pour présenter les mesures immédiates retenues par le gouvernement pour l'hôpital cet été.

La "mission flash" sur les urgences, commandée par Emmanuel Macron le 31 mai dernier, a remis ce jeudi 41 propositions à la cheffe du gouvernement, axées autour de trois grandes lignes : davantage de moyens financiers, plus d'effectifs, et un tri plus poussé dans l'orientation des patients. La Première ministre "retient toutes les propositions" ce vendredi, en insistant sur le fait d' "améliorer orientation des patients, que chacun prenne le réflexe du 15 et ne vienne pas systématiquement aux urgences".

L'exécutif veut aussi "expérimenter pendant 3 mois un doublement des majorations" des gardes de nuit pour le personnel soignant, a indiqué la Première ministre à l'issue de son déplacement à Pontoise. Par ailleurs, les médecins qui s'occuperont de personnes qui ne font pas partie de leur patientèle, pour des soins non programmés, verront ces consultations majorées de 15 euros. Nous devons "mobiliser tous les professionnels de santé, conclut Élisabeth Borne, permettre par exemple aux pharmaciens ou kinésithérapeutes de faire des actes" tels que des renouvellements d'ordonnances.

Rallonge de 2 milliards d'euros réclamée par les hôpitaux

De leur côté, les hôpitaux publics réclament ce vendredi une rallonge budgétaire de 2 milliards d'euros pour l'année 2022, afin de compenser l'inflation et la hausse du point d'indice des fonctionnaires de 3,5% annoncé mardi, indique la Fédération hospitalière de France (FHF). Cette somme est nécessaire pour combler le déficit sur l'année.

La flambée des prix touche les hôpitaux sur le plan de l'énergie, l'alimentation, les dispositifs médicaux, mais surtout les travaux, où l'explosion des cours des matières premières se traduit par "des hausses moyennes de 15% à 25% dans les réponses aux appels d'offres", souligne Cécile Chevance, responsable du pôle finances de la FHF, lors d'une conférence de presse ce vendredi. La FHF demande donc "une révision" du budget de la Sécu afin que "les établissements n'aient pas à faire des économies".

Selon la Fédération hospitalière de France, il faudra également trouver un milliard d'euros supplémentaire pour l'année 2023, afin de compenser différentes revalorisations de salaires liées au Ségur de la Santé, de possibles "rattrapages" d'inflation par les fournisseurs d'énergie, et la hausse des dépenses de santé des établissements hospitaliers liée au vieillissement de la population. "On voit mal comment on pourrait être en dessous d'une fourchette de 4 à 5 milliards d'euros", lance Cécile Chevance de la Fédération hospitalière de France.