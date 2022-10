Elle se bat pour que les femmes qui ont vaincu un cancer retrouvent une vie intime sans douleur

Tandis que les initiatives se multiplient à l'occasion d' Octobre rose , France bleu Loire Océan est allé rencontrer le Docteur Fabienne Marchand-Lamiraud, chirurgien-gynécologue à la polyclinique de Saint-Herblain, dans la métropole nantaise. Elle se rappelle encore les mots terribles de cette patiente suivie pour un cancer du sein. C'était il y a 6-7 ans : une femme, la quarantaine, avec deux jeunes enfants et la crainte qu'un jour son mari parte. Elle dort avec un tee-shirt car elle ne supporte pas sa poitrine abîmée par le cancer. Et en raison du traitement qui lui a permis de s'en sortir, elle souffre de sécheresse vaginale qui rend douloureux tout rapport sexuel. "Elle m'a dit "est-ce que je suis encore une femme ?" Elle m'a fait un électrochoc", confie le Docteur Marchand-Lamiraud.

"La vie intime on n'en parle même pas. Ce n'est pas entendable, moi j'ai quarante ans" - Céline, une patiente

Le médecin "veut aider ses femmes". Car que ce soit la chimio, les rayons ou l'hormonothérapie, ces traitements altèrent la fonction ovarienne de ces femmes soignées pour un cancer du sein, des ovaires, de l'utérus, du rectum : les hormones féminins fabriqués par les ovaires sont affectés par ces traitements. Ce manque d'hormones va entraîner de la sécheresse vaginale, des échauffements, des rapports douloureux et une perte de libido.

Isabelle, la soixantaine, se souvient qu'elle ne pouvait plus porter de pantalon serré, ni lingerie féminine "que des robes et des caleçons pour homme." Céline, la quarantaine, elle ne pouvait pas s'asseoir sur la selle de son vélo, souffrait quand elle s'essuyait avec du papier hygiénique. "La vie intime on n'en parle même pas. Ce n'est pas entendable, moi j'ai quarante ans."

Des traitements aux effets plus durables

Le Docteur Marchand-Lamiraud cherche, se renseigne et trouve des publications aux Etats-Unis et au Canada qui parlent de traitements efficaces, durables. Des techniques dites de régénération des tissus. Ils sont autorisés en France depuis 4-5 ans. Il s'agit d'injections d'acide hyaluronique sous anesthésie locale, de radiofréquence au niveau du vagin ou de luminothérapie par sonde.

Et selon le Docteur Marchand-Lamiraud, c'est plus intéressant "que les ovules et les crèmes que l'on propose aux femmes depuis des années. 80% des femmes interrompent le traitement au bout d'un an du fait de la contrainte, parce qu'il faut mettre tous les jours. Ca ne guérit pas, ça maintient une certaine hydratation, un confort, mais dès qu'on arrête, tout repart. En plus, ça oblige à mettre des protèges slips. Les techniques actuelles ont l'énorme avantage de faire un traitement qui va quasiment vous protéger pour une année et on refait un traitement annuel d'entretien."

"On retrouve des possibilités physiques et donc son moral" - Isabelle, la soixantaine

C'est ce qu'ont fait Céline et Isabelle. Céline confie : "je n'ai plus du tout de douleur. Comme si je n'avais jamais eu mon cancer, à ce niveau-là en tous les cas." Isabelle, qui dit avoir "un camarade de jeu bienveillant, patient" évoque le plaisir de retrouver une vie intime : "on retrouve des possibilités physiques et donc son moral." Que ces femmes puissent avoir une vie intime comme n'importe quelle autre femme, c'est important pour le Docteur Marchand-Lamiraud : "elles sont déjà abimées parfois au niveau mammaire (...) alors ne plus avoir de sexualité, à ce moment-là, pour elles, elles ont tout perdu. Toute leur féminité."

Sauf que ces traitements, autorisés mais nouveaux, ne sont pas forcément connus : "mon premier combat, c'est d'informer les femmes, il faut qu'elles soient traitées, qu'elles ne soient pas seules, isolées. Les médecins ne sont pas tous formés, c'est récent. J'informe, je forme les médecins", poursuit le Docteur Marchand-Lamiraud. Elle anime des conférences auprès de confrères. Elle reçoit aussi des patientes qui viennent de Normandie, de Bretagne, de La Rochelle, Poitiers, etc.

Des soins pris en charge par la Sécurité sociale pour les hommes, pas pour les femmes

Son autre combat est celui de la prise en charge financière de ces traitements. Pour le traitement de départ, ça peut aller jusqu'à 700 euros. Puis, il y aura des frais liés aux interventions pour prolonger les effets, environ une fois par an. Sauf que, comme les ovules et crèmes qu'il faut renouveler très, très régulièrement, ces traitements ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale. "Les hommes quand ils ont des séquelles liées à un cancer de la prostate, la prise en charge d'un traitement pour avoir une érection est systématique, indique le Docteur Marchand-Lamiraud. Pour Isabelle, "on reste sur une approche très sexiste de ces situations-là."

Pour Céline, ce n'est pas "du luxe, des soins de confort" Le Docteur Marchand-Lamiraud parle de "soins de suite, de soins de support. On doit traiter les séquelles du traitement pour le cancer." Ne plus souffrir, retrouver une vie intime harmonieuse, après "le tsunami qu'est le cancer", est important pour toute femme, quelque soit l'âge, pour le Docteur Marchand-Lamiraud. Selon elle, un tiers des couples dont la femme a eu un cancer se sépare. Elle nuance, précisant que ces séparations ne sont pas forcément toutes dues au cancer, mais l'absence de vie sexuelle a forcément dans certains cas eu un rôle.

L'espoir d'un amendement bientôt au Sénat

L'an passé, la députée LREM de Loire-Atlantique Audrey Dufeu a déposé un amendement pour une prise en charge de la Sécurité sociale de ces traitements. Si l'amendement a été adopté à l'Assemblée Nationale, il a été rejeté au Sénat. Audrey Dufeu n'ayant pas été réélue en juin dernier, elle a dirigé le Docteur Marchand-Lamiraud, vers une collègue sénatrice : Catherine Deroche, sénatrice LR du Maine-et Loire. Avec l'espoir pour le Docteur Marchand-Lamiraud d'un amendement prochainement devant le Sénat.

En attendant, le Docteur Marchand-Lamiraud, qui travaille aussi avec les associations Ma parenthèse , basée à Basse-Goulaine, et l'institut atlantiques de soins oncologiques , a déjà obtenu deux premières victoires. La CPAM 44 a accepté la prise en charge de ces soins pour quelques femmes non imposables ou faiblement imposables. Et une première complémentaire santé - les mutuelles ligériennes - a décidé de les prendre en charge en partie pour une patiente.