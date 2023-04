Elle transmet les photos martiennes de la NASA : la "grande fierté" de l'ingénieure rochelaise Armelle Hubault

Elle s'appelle Armelle Hubault, elle est ingénieure à l'Agence Spatiale Européenne, et elle est Rochelaise. Armelle Hubault était l'invitée exceptionnelle de France Bleu La Rochelle, ce vendredi matin, entre 7 heures et 9 heures. Alors que la mission Juice part pour Jupiter, elle a partagé la fierté de l'Agence Spatiale Européenne de participer en ce moment à d'autres missions spatiales importantes, notamment celles des deux rovers américains qui se trouvent actuellement sur la planète Mars.

C'est grâce à la sonde européenne ExoMars TGO, actuellement en orbite autour de Mars, que la plupart des données de la NASA reviennent sur terre, notamment les fabuleuses photos de la mission Perseverance . Et la Rochelaise fait partie de l'équipe de contrôle d'ExoMars TGO, depuis le siège de l'ESA à Darmstadt, en Allemagne, où elle vit (avec un mari anglais et leurs deux garçons de 10 et 12 ans, à la triple nationalité et trilingues !). Cette mission, "c'est une grande fierté", lance Armelle Hubault.

"J'aime bien comparer mon métier à un chauffeur de bus dans un safari"

"J'aime bien comparer mon métier à un chauffeur de bus dans un safari. Moi, je conduis le bus, les scientifiques sont les gens derrière avec les appareils photos. Et tout est dans l'art de leur expliquer qu'on peut prendre une photo du nid d'aigle en bas de la falaise, on peut essayer de monter en haut de la falaise, mais c'est impossible de faire monter le bus verticalement jusqu'au nid ! Et c'est ce qu'ils nous demandent !"

La Rochelaise, originaire plus précisément de Périgny, et qui a fait ses études à l'EIGSI, l'école d'ingénieurs de La Rochelle, avait auparavant travaillé pendant 13 ans sur la célèbre mission Rosetta - cette sonde qui s'est volontairement écrasée sur la comète Tchouri en 2016. Une mission comparable, selon les Américains, aux premiers pas de l'homme sur la lune, rappelle-t-elle. Armelle Hubault ne pense pas avoir droit à une autre mission aussi "grandiose" dans sa carrière.

L'ingénieure a aussi une pensée pour les jeunes filles, qui restent rares dans ces métiers techniques et scientifiques. Elle reconnaît qu'elles manquent de modèles inspirants. Son message : "ne pas hésiter à rêver des choses extraordinaires, tenter sa chance, on n'a rien à perdre". Citant son propre exemple : après une année d'Erasmus en Allemagne, elle a déposé un simple CV à l'Agence Spatiale Européenne, avec pour seul espoir de recevoir une lettre de refus, mais au moins avec le logo de l'ESA. Or, non seulement elle a été acceptée pour son stage de fin d'étude, mais il est restée - c'était en 2003 !

Armelle Hubault n'a qu' un regret : être désormais si éloignée de La Rochelle . Les couchers de soleil sur l'océan lui manquent, en plein milieu des terres allemandes, où, dit-elle, elle finirait par "en perdre le nord" !

Des parodies de chansons sur Youtube pour casser l'image austère des métiers d'ingénieurs

Shadows of icy moons (Lady Gaga "Shallow" parody)

La Rochelaise tient aussi à participer à la vulgarisation scientifique grâce à ses talents de chanteuse et de joueuse de Ukulélé. Elle participe ainsi à la troupe de salariés de l'ESA qui parodie de grands classiques de la pop, en changeant les paroles pour raconter des histoires d'espace. La dernière en date, depuis mercredi, c'est une parodie de Shallow, de Lady Gaga, qui raconte l'histoire de la mission Juice , qui part vers Jupiter.