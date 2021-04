Elon Musk : un singe équipé d'une puce Neuralink joue à un jeu vidéo par la pensée

Non, ce n'est pas de la science-fiction. Un singe équipé d'une puce connectée a pu jouer au jeu vidéo Pong en utilisant le pouvoir de son cerveau. Dans une vidéo publiée vendredi par l'une des sociétés d'Elon Musk, Neuralink, un macaque réussit à contrôler de ses yeux les mouvements d'une raquette pour empêcher que la balle ne tombe dans le vide, comme on le fait habituellement avec un joystick. "Un singe joue à un jeu vidéo de façon télépathique grâce à une puce dans son cerveau" a écrit sur Twitter l'entrepreneur Elon Musk également à la tête du fabricant de voitures électriques Tesla et de l'entreprise spécialisée dans l'aérospatial, SpaceX.

Une expérience similaire sur des cochons

Neuralink estime que cette avancée représente un pas supplémentaire pour "permettre aux personnes paralysées d'utiliser leur activité neuronale pour contrôler des ordinateurs et appareils mobiles facilement et en temps réel". En août dernier, la start-up avait présenté des cochons auxquels elle avait implanté le prototype de puce sans fil, de 23mm de diamètre sur 8mm d'épaisseur. Les puces Neuralink sont présentées comme des outils d'aide aux personnes paralysées ou souffrant de maladies neurologiques. Mais l'objectif affiché à long terme est de rendre les implants utilisables dans le cadre d'opérations de chirurgie de confort. Des personnes pourraient débourser quelques milliers de dollars pour doter leur cerveau d'une puissance informatique.