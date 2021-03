"Elysée, entends tes territoires", le coup de gueule du maire de Château-Gontier sur la gestion de la crise

"Elysée, entends tes territoires", la colère du maire de Château-Gontier-sur-Mayenne et conseiller régional, Philippe Henry, qui s'adresse ainsi, sur les réseaux sociaux, à Emmanuel Macron et au gouvernement pour leur demander la réouverture des gymnases pour le sport scolaire.

"On fait classe à 35 dans 60 m2 et on interdit encore le sport dans 600 m2" poursuit-il, dénonçant le manque de confiance accordé aux acteurs locaux, élus et associations, qui doivent attendre, dans cette crise, une décision de Paris, "on est bloqué, c'est frustrant".

Philippe Henry explique que la crise sanitaire doit être gérée en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire, en se basant sur le taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants. En Mayenne, ce taux est à un niveau acceptable selon l'élu mayennais : "on ne peut pas gérer la réouverture ou la fermeture d'un établissement dans notre département comme on gère en région parisienne par exemple".