Embouteillage dans les laboratoires : "il y a une tension énorme, on ne peut pas répondre"

C’est de plus en plus compliqué de se faire tester dans la région. Même dans les petites villes comme Gaillac, les laboratoires sont débordés. Alors les syndicats de biologistes demandent qu’on hiérarchise les tests.

Dépassés par la demande de dépistages du Covid-19, deux syndicats de biologistes ont demandé au gouvernement de "remettre de l'ordre" en réservant des "files prioritaires" aux patients munis d'ordonnance et en mettant fin aux "campagnes massives" de tests.

En ce moment, sur la zone Midi-Pyrénées le délai est de 5 à 6 jours pour avoir le résultat. Mais, le plus dur c’est surtout d’obtenir un rendez-vous

Le cap du million de tests hebdomadaires, fixé fin août par le ministre de la Santé Olivier Véran, a bien été atteint par les laboratoires. Mais pour le Syndicat des biologistes il faut proposer de "réserver une file prioritaire aux patients zéro et aux cas contacts".

Quelques Toulousains qui veulent se faire tester à Gaillac

Le Syndicat des jeunes biologistes médicaux a dénoncé lui "les dangers d'une politique de santé fondée sur le chiffre et non sur la pertinence médicale." Et dans les faits, c’est ce que font déjà les laboratoires. Comme celui de Gaillac, dans le Tarn où pourtant quelques Toulousains ont tenté de se faire tester. Ici on ne teste que les cas considérés comme urgents, confirme Clothilde Labruni, responsable du site Synlab à Gaillac.

Ce qui se passe c’est qu’avec un million de tests par semaine, le moindre grain de sable allonge les délais. Ça peut être une panne informatique ou un produit qui manque. Par exemple, il ne reste que 50 écouvillons dans le labo gaillacois. Et pour la responsable de Gaillac, il faudrait au moins que les compagnies aériennes n’exigent pas un test de moins de 72h. Intenable selon elle.