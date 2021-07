Grenoble : Embouteillage et tension au Vaccinodrome après les annonces d'Emmanuel Macron

"Il y a un monde incroyable depuis ce matin", lance un agent de sécurité à l'entrée du centre de vaccination à Alpexpo à Grenoble ce mardi. La veille, Emmanuel Macron a pris la parole pour annoncer de nouvelles mesures dans la lutte contre le Covid-19. Résultat, les rendez-vous ont explosé dans le vaccinodrome.

Dans la file d'attente à l'entrée du centre de vaccination, ils sont nombreux à patienter. A tel point que la tension monte entre les candidats à la vaccination et les agents de sécurité qui tentent de filtrer les entrées. "C'est une honte, j'ai pris rendez-vous il y a trois semaines. Sauf que je dois patienter parce que les autres ont pris rendez-vous hier soir en catastrophe", s'agace un homme sur le parking.

Difficile de suivre la cadence des rendez-vous à Grenoble face à l'affluence © Radio France - Nina Valette

Et il ne faut pas chercher longtemps dans cette file d'attente pour trouver des candidats de dernière minute. Yann est venu avec sa maman. Le jeune adolescent a pris rendez-vous pendant l'allocution du Président de la République ce lundi soir. "On n'aura pas le droit d'aller au restaurant si on n'est pas vacciné. Et moi j'aime les pizzas et j'ai envie d'aller au restaurant donc je suis là", plaisante le jeune homme de 15 ans. À côté de lui, sa maman est soulagée. "Comme on part en vacances la deuxième semaine d'août, j'ai dit à Yann, 'il faut que tu comprennes que si tu n'est pas vacciné, on ne pourra pas aller au restaurant'. C'est là qu'il a décidé de se faire vacciner", ajoute cette mère de famille. Depuis une semaine, la vaccination de l'adolescent est au cœur des conversations dans cette famille. "Il voulait attendre quelques semaines, pour prendre un peu de recul. Mais la prise de parole du Président a fait qu'il s'est décidé plus rapidement", conclut la maman.

4.000 rendez-vous en seulement 4h

Dans l'immense hall réservé à la vaccination depuis plusieurs semaines, c'est la course ce mardi. Anne Tonoli court partout pour tenter de limiter les embouteillages selon les zones. Elle est directrice des soins au CHU de Grenoble mais également responsable des centres de vaccination organisés par le Centre Hospitalier. "C'était beaucoup plus fluide les quinze jours précédents. Là, clairement, on peut identifier un afflux de demandes qui est lié aux annonces du Président", raconte Anne Tonoli avant d'ajouter, "Je viens juste d'appeler les responsables du site Keldoc qui permet de prendre rendez-vous. Ils m'ont averti que lundi, entre 20 heures et minuit, il y a eu 4.000 rendez-vous de pris pour cette semaine, juste après la prise de parole du président. Il y a un engouement. Donc désormais, on pense ne plus accepter les "sans rendez-vous" sinon on risque de se retrouver coincés et ne plus avoir assez de doses. Il ne faudrait pas que les gens qui ont pris rendez-vous pour une deuxième dose se retrouvent sans vaccin."

Anne Tonoli, directrice des soins au CHU de Grenoble © Radio France - Nina Valette