Embouteillages dans les laboratoires de l'Isère : "Un record de dépistages depuis le début de la crise"

Près de mille cas positifs au Covid sont désormais détectés chaque jour en Isère. Avec cette hausse des contaminations, entre les cas contacts, les élèves qui doivent se faire tester pour retourner en classe et les personnes non vaccinées, les laboratoires sont débordés. "On est sur des volumes record de dépistage depuis le début de la crise Covid" explique Olivier Vidon, le PDG de Biogroup - Oriade Noviale.

France Bleu Isère : Vous gérez 45 labos, en majorité en Isère et qui ne chôment pas. Avec cette cinquième vague, est ce que vous arrivez à suivre ?

Olivier Vidon : Il faut avouer que là, on a une vague de dépistage extrêmement importante ces dernières semaines qui va crescendo. Et là, on est sur les plus gros volumes de dépistage qu'on ait quasiment jamais fait depuis le début de la crise. Donc c'est extrêmement difficile d'arriver à remporter ce challenge, mais on s'y emploie et je félicite toutes mes équipes pour le travail exceptionnel qu'on arrive à faire en quelques semaines pour monter en volume.

Ces derniers jours ou dernières semaines, les dépistages ont énormément augmenté ?

Oui, on a triplé voire quadruplé notre nombre de dépistage par rapport à il y a moins d'un mois. Donc, en deux ou trois semaines, on a énormément augmenté et on est sur des volumes un peu record de dépistage pour notre groupe.

Hier matin, vous aviez détecté trois cas de variants Omicron en Isère. Est ce qu'on est toujours là où d'autres sont apparus ? Oui on a effectivement une plateforme de séquençage sur lequel on va analyser les séquences particulièrement intéressantes et on a détecté trois cas de variant Omicron. Pour l'instant, on n'en a pas encore d'autres, mais les résultats viennent de sortir lundi seulement.

Quel est le profil de ces 3 malades ?

Alors il y a un patient qui revenait d'Afrique du Sud, c'était un patient de la région lyonnaise, double vacciné, donc avec son schéma vaccinal complet. Et puis on a un patient de la région de Grenoble qui lui revenait des Etats-Unis. Pareil, il était vacciné également.

Donc il ne s'agit pour l'instant que de cas importés ?

Pour l'instant oui, de ce qu'on en sait. Mais cela risque de disséminer rapidement, en fonction du pouvoir de contagiosité de ce nouveau variant, qu'on ne connait pas encore complètement bien.

Vous séquencer tous les tests que vous réalisez ?

Non l'ARS nous a donné une autorisation partielle, pour une durée donnée de séquençage et pour des indications très précises, et nous, ce qu'on demande depuis le début de l'année, c'est de pouvoir nous autoriser à séquencer plus largement de façon à pouvoir effectivement repérer plus vite ces nouveaux variants et avoir plus de visibilité. Car la limite du criblage, qui est pour l'instant obligatoire, c'est qu'on ne trouve que les mutations que l'on recherche. A l'inverse, le séquençage est une approche beaucoup plus complète de la recherche de variants.

Le nouveau protocole sanitaire à l'école impose désormais aux familles, lorsqu'il y a un cas dans une classe, de tester les enfants avant de les remettre à l'école. On voit donc beaucoup d'enfants dans les files d'attente. Est ce une bonne méthode ou bien cela met-il une tension trop forte sur vos labos ?

Alors, on constate effectivement que le virus circule beaucoup par les enfants, qui sont souvent peu symptomatiques, donc on ne s'en rend pas forcément compte et donc il faut les tester. C'est évidemment quelque chose d'important. Cela met effectivement une tension importante dans nos laboratoires. Il faut savoir que ce sont en général des dépistages salivaires, donc beaucoup moins contraignant pour les enfants. Mais c'est de toute façon dans la stratégie dépister-tracer-isoler. Et on joue pleinement notre rôle en réalisant ces dépistages, soit en allant directement dans les écoles, soit lorsque les enfants viennent avec leurs parents au laboratoire.

Vous avez parlé d'un triplement des tests ces dernières semaines. Est ce que vous avez embauché du personnel pour suivre ? Est ce que vous allez le faire ?

Alors, en pleine, en pleine vague de recrutement, on fait tous nos efforts pour recruter un maximum et renforcer nos équipes. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel à candidatures. S'il y a des gens qui sont intéressés pour venir travailler en laboratoire, on a besoin de beaucoup de postes différents, on a besoin de renfort.

Quels profils recrutez-vous ?

Profils d'enregistrement, type secrétariat, profils de tri sur nos plateaux techniques, donc des fonctions assez simple. On renforce aussi par des vigiles dans nos laboratoires. Et puis, des profils de technicien de laboratoire ou d'infirmières et d'aides-soignants qui peuvent être préleveurs pour le dépistage Covid.