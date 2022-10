EMISSION SPECIALE : France Bleu Cotentin en direct de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô ce jeudi matin

Faire face à la pénurie de soignants, se démener pour rester attractif, gérer l'engorgement des urgences, parvenir à boucler le budget : après plus de deux ans de pandémie de Covid, comment se porte l'hôpital public ? Comment traverse-t-il cette nouvelle crise ? France Bleu Cotentin donne la parole aux soignants ce jeudi 20 octobre.

ⓘ Publicité

Emission spéciale de 6h à 9h à la rencontre de Sophie Lesellier, infirmière qui travaille de nuit dans le service néphrologie, mais également de la cheffe du service des urgences, Dr Marine Chatelet-Poret puis Dr Thomas Delomas, responsable du Samu 50. A 7h45, le directeur de l'hôpital, Frédérick Marie, sera l'invité de la rédaction.

A 8h15, place au débat sur l'avenir de l'hôpital public : Comment attirer, recruter et fidéliser les équipes déjà en place? Comment financer l'hôpital? Pour en discuter, autour de la table, Fanny Brotin, aide-soignante, responsable de la section CFDT, Michael Griffaud le directeur des ressources humaines et Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô et présidente du conseil de surveillance de l'hôpital.

Enfin à 8h40, France Bleu Cotentin mettra en lumière les métiers et les profils recherchés en ce moment par l'hôpital Mémorial, avec Julie Cardet responsable des ressources humaines.