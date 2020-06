EMISSION SPECIALE - France Bleu Nord en direct ce jeudi depuis le Centre Hospitalier de Lens

Un mois tout juste après la fin du confinement, France Bleu Nord dresse un premier bilan de l’épidémie de Coronavirus dans le Nord-Pas-de-Calais. Entre 6h et 9h ce jeudi, nous serons en direct du CH de Lens avec des reportages, des invités, au plus près des soignants, des patients.

C’est le 18 mars qu’a été identifié le premier patient Covid-19 au CH de Lens. Dans les semaines qui ont suivi, 122 patients positifs ont été pris en charge dans cet hôpital et beaucoup plus de suspects. Au plus fort de la crise, le 31 mars, 85 lits sur 900 étaient occupés au même moment par des patients suspects ou positifs. Depuis début mars, 21 personnes sont décédées du Covid-19 au CH de Lens. Aujourd’hui, seuls deux patients positifs y sont encore hospitalisés.

Et après ? Comment le retour à la normale s’organise-t-il à l’hôpital ? Comment le personnel se remet-il émotionnellement et physiquement d’une crise inédite ? Comment les patients retrouvent petit à petit leur vie d’avant ? Comment ceux qui dirigent l’hôpital envisagent l’avenir des soins en France ? Comment préparer une éventuelle deuxième vague ?

Jusqu’à 9h, ce jeudi, France Bleu Nord vous emmène au cœur de l’hôpital des invités, des reportages et vous fait partager les émotions, les inquiétudes, les revendications des soignants, des patients, des acteurs de l’ombre de la crise sanitaire. Dans un établissement qui est le premier hôpital du Pas-de-Calais et le troisième du Nord-Pas-de-Calais en termes d’activité et de personnel avec 3000 salariés et qui rayonne sur un bassin de 300 000 habitants.