Emission spéciale: France Bleu Poitou consacre sa matinale au passage au stade 3 du coronavirus

Edouard Philippe annonce la fermeture "jusqu'à nouvel ordre" de tous les "lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays",appelant les Français à "plus de discipline" face au coronavirus. Quelle organisation? Quelles conséquences sanitaires et économiques dans le Poitou?