Emmanuel Macron attend de connaitre les effets du couvre-feu avant d'annoncer un nouveau confinement

Sauf explosion imprévue de l'épidémie dans les deux jours, le troisième confinement n'est pas pour cette semaine. L'Elysée fait ainsi savoir qu'Emmanuel Macron n'a pas prévu de prendre la parole dans les prochains jours, contrairement à ce qu'annonçait le Journal du Dimanche. Selon les informations de franceinfo, le chef de l'Etat veut tout faire pour éviter un nouveau reconfinement.

Le président de la République attend ainsi d'en savoir plus sur l'impact des variants et veut voir les effets du couvre-feu national au bout de 15 jours. Il a été mis en place le samedi 16 janvier dernier. Il faudra donc attendre le samedi 30 janvier pour avoir des chiffres fiables.

Il s'agit en effet de savoir si ce couvre-feu permet de contenir la propagation de l’épidémie ou même de la faire baisser. C'est ce délai de deux semaines qui avait permis de constater un ralentissement de l'épidémie dans les métropoles concernées par le couvre-feu avancé au mois d'octobre.

Quelle diffusion des variants ?

Emmanuel Macron voudrait également en savoir plus sur l'évolution de la campagne de vaccination. Le président de la République souhaiterait aussi attendre les résultats de l'enquête flash menée aujourd'hui et demain sur la présence de variants dans les tests positifs et voir ainsi comment évolue leur circulation.

Ces précautions n'excluent pas tout serrage de vis : un conseil de défense sanitaire est programmé ce mardi 26 janvier et un autre mercredi 27. Jean Castex prévenait lundi que "des décisions seraient prises cette semaine (...)" "Il ne s'agit pas de baisser la garde" ajoute le premier ministre.

Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique qui a jugé un reconfinement "probable", dimanche, à l'antenne de BFM TV, l'estime inévitable dans un entretien accordé à Libération, qui paraîtra mardi, mais juge qu'"on n'est pas à une semaine près".