Emmanuel Macron annonce une mission d’information sur les urgences lors de sa visite à l'hôpital de Cherbourg

Emmanuel Macron va lancer "une mission d'un mois pour faire la vérité des prix sur le sujet des soins non programmés". Le chef de l'Etat l'a annoncé mardi lors de son déplacement à l'hôpital Pasteur de Cherbourg (Manche), à l'heure où des hôpitaux publics souffrent d'un grave manque de soignants.

Emmanuel Macron au centre hospitalier à Cherbourg le 31 mai 2022, premier déplacement de terrain de son second quinquennat à l'accès aux soins d'urgence

Le président de la République Emmanuel Macron est à Cherbourg ce mardi au sein de l'hôpital Pasteur. Il s'agit du premier déplacement de terrain de son second quinquennat, consacré à l'accès aux soins d'urgence, l'une de ses priorités, face à une "crise systémique" du secteur de la santé, avec des hôpitaux engorgés et des déserts médicaux croissants.

Dès la fin d'un sommet européen à Bruxelles dédié au soutien à l'Ukraine, le chef de l'Etat a pris le chemin du Centre hospitalier de Cherbourg où il est arrivé vers 17h40.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Emmanuel Macron est arrivé au centre hospitalier à Cherbourg, premier déplacement de terrain de son second quinquennat à l'accès aux soins d'urgence © Radio France - Chloé Martin

Une mission d’information sur les urgences

Accompagné de la nouvelle ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, Emmanuel Macron s'est entretenu avec les acteurs de la santé (urgentistes, infirmiers, médecins généralistes, administration) de l'accès aux soins urgents et non programmés, tant aux urgences hospitalières qu'en médecine de ville.

Sur place, Emmanuel Macron a annoncé lancer "une mission d'un mois pour faire la vérité des prix sur le sujet des soins non programmés".

Interpellé par une infirmière de l'hôpital de Cherbourg sur la question de la formation des soignants, le président de la République a assuré vouloir "faire à partir du terrain" et en a appelé au "bon sens".

Il a dit vouloir lancer "à partir du mois de juillet, une conférence des parties prenantes", pour "agir". "On a une boîte à outils que l'on a définie au niveau national", a souligné le chef de l'Etat. "Il y a des choses qu'il faut changer au niveau national. La formation en fait partie." Et d'ajouter :il "faut que les gens sur le terrain puissent décider de ce qui est bon pour eux, car les solutions sont très différentes selon les bassins de vie".

- © AFP - Sameer Al-DOUMY

- © AFP - Sameer Al-DOUMY

Tous les voyants sont au rouge dans les services d'urgence, déjà fortement éprouvés depuis deux ans par la pandémie de Covid-19, en raison de la pénurie de soignants. Fermetures de nuit, "délestages" sur d'autres hôpitaux, accès filtrés par les Samu : au moins 120 services d'urgence ont été forcés de limiter leur activité ou s'y préparent, a alerté le 20 mai l'association Samu-Urgences de France (SUdF). Au total, quasiment 20% des quelque 620 établissements, publics et privés, hébergeant un ou plusieurs services d'urgences sont touchés. Signe supplémentaire d'une crise inédite, 14 des 32 plus gros hôpitaux français (CHU et CHR) figurent sur cette liste.

Des centaines de manifestants devant l'hôpital de Cherbourg

Pour exprimer leur mécontentement, il y a devant l'hôpital de Cherbourg entre 300 et 500 manifestants.

À Cherbourg, à moins d'une urgence vitale, seul un appel préalable au 15 peut ainsi permettre une admission à certaines heures.

Les syndicats de l'hôpital Pasteur comptent demander une audience à Emmanuel Macron, afin d'exposer les difficultés de l'établissement et de demander des mesures d'urgence, notamment pour passer l'été.