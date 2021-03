Emmanuel Macron consulte jusqu'en Bretagne pour ses derniers arbitrages

On connaître en détail les nouvelles restrictions qui toucheront les Hauts-de-France et l'Île-de-France ce soir à 18 heures. Avant cela, le Président de la République consulte les élus locaux, jusqu'en Bretagne. Il était en visioconférence hier avec le maire de Ploemeur (Morbihan).

Emmanuel Macron a consulté une dizaine de maires hier, dont 6 de région parisienne et 4 de villes membres du mouvement Génération Terrain. Parmi eux, on retrouve le maire de Ploemeur, Ronan Loas, qui s'est dit lui-même un peu surpris. Il en a profité pour détailler ses arguments, alors que le Président de la République consulte à tout va, à quelques heures de l'annonce de nouvelles restrictions pour les Hauts-de-France et l'Île-de-France à 18 heures.

Des mesures en fonction des départements

L'élu morbihannais s'est dit pour une territorialisation des mesures en fonction de la situation épidémique. Ici, chez nous en Bretagne, le taux d'incidence est bien moindre qu'en région parisienne (132 cas pour 100.000 habitants en Bretagne). C'est grâce à notre configuration territoriale pense l'élu : "moins d'urbanisation, moins de transports en commun, plus d'exposition au grand air." Mais Ploemeur n'est pas non plus la métropole rennaise : s'il fallait serrer la vis, Ronan Loas demande à ce que les mesures soient différenciées par département.

Pas question pour le Maire de repartir sur des interdictions d'accès à la plage ou d'exercer des activités nautiques. "Il faut une ligne d'horizon, reprendre de l'air", affirme-t-il, "quitte à même expérimenter la réouverture de certains musées." Ronan Loas qui compte également sur une tenue en bonne et due forme de la prochaine saison touristique.