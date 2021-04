Emmanuel Macron en déplacement au CHU de Reims mercredi

Le Président Emmanuel Macron se rendra dans le service de pédopsychiatrie du CHU de Reims ce mercredi 14 avril, en début d'après-midi, selon l'Elysée. Accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran et du secrétaire d'État en charge de l'enfance Adrien Taquet, le Président de la République vient évoquer l'impact psychologique de la crise du Covid-19 et du confinement sur les enfants et les adolescents.

Au cours de sa visite, Emmanuel Macron échangera avec des familles, des enfants et des adolescents ainsi que les professionnels confrontés à ces problématiques psychiatriques depuis un an.

Bientôt des Assises de la psychiatrie et de la santé mentale

En 2020, le recours aux urgences psychiatriques a augmenté de 40% selon la présidence et 40% des parents ont déclaré avoir observé des signes de détresse chez leur enfant lors du premier confinement. C'est pourquoi Emmanuel Macron avait demandé en janvier la tenue d'Assises de la psychiatrie et de la santé mentale, qui auront lieu cet été.

Ces Assises s'articuleront autour de trois grands axes : la prévention, l'offre de soins et les publics vulnérables, incluant notamment les jeunes.

La dernière visite d'Emmanuel Macron dans la Marne remonte à 2019. Le Président s'était rendu à Dormans et Épernay.