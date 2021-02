Covid-19 : Emmanuel Macron promet un vaccin pour "tous les Français qui le souhaitent d'ici la fin de l'été"

Emmanuel Macron a estimé ce mardi sur TF1 que la France serait en mesure de proposer un vaccin à toute sa population adulte avant la fin de l'été, compte tenu des contrats signés au niveau européen : "d'ici la fin de l'été, nous aurons proposé un vaccin à tous les Français qui le souhaitent". Le président de la République a déclaré que l'Union européenne avait "aujourd'hui sécurisé 2,3 milliards (de doses) de vaccin". Il a aussi estimé que, "début mars", les 80% des pensionnaires des Ehpad qui le souhaitent auront été vaccinés, soit 500.000 personnes.

Emmanuel Macron a néanmoins ajouté que la campagne de vaccination à elle seule ne pourrait répondre dans l'immédiat à la pression épidémique : "Ce n'est pas notre stratégie de vaccination qui permettra d'éviter à court terme un reconfinement ou non", a déclaré le chef de l'Etat mais "c'est notre mobilisation à tous, c'est-à-dire notre capacité à tenir les gestes barrières" et "notre capacité à bien respecter le triptyque tester-accompagner-protéger", a-t-il ajouté. Il s'agit "collectivement" d'"être extraordinairement responsables comme nos concitoyens le sont depuis plusieurs semaines, et je les en remercie très profondément", a-t-il poursuivi.

"On va continuer à gérer ainsi cette épidémie, avec un objectif qui est de tenir, de protéger les plus faibles, de protéger notre système de santé et de pouvoir au maximum aussi protéger notre jeunesse qui a besoin d'étudier, d'aller à l'école", en bref "d'avoir un pays le plus ouvert possible malgré le virus".

Quatre sites français vont produire des vaccins anti-Covid

Le président avait réuni les grands acteurs pharmaceutiques français et européens cet après-midi pour les encourager à accroître et accélérer la production de vaccins contre le Covid-19 en France et en Europe. L'objectif était de trouver "les voies et moyens d'améliorer l'offre de production en France et en Europe, à court terme, mais aussi les pistes que nous pouvons et devons envisager pour produire davantage à moyen terme", a déclaré le chef de l'Etat en ouvrant la réunion. A l'issue, il a donc annoncé que quatre sites français allaient produire des vaccins anti-Covid dès fin février-début mars.