"Emmerder" les non-vaccinés : la responsable d'un centre de vaccination mayennais ne leur trouve aucune excuse

Les propos tenus par Emmanuel Macron dans un entretien au journal Le Parisien mardi soir a déclenché une énorme polémique et une tempête politique, en plein débat sur la mise en place du pass vaccinal.

"C'est ahurissant que des lits d'hôpitaux soient bloqués par des gens qui ont choisi de ne pas se faire vacciner"

Le président de la République a ciblé directement les Français non-vaccinés, affirmant qu'il avait "envie de les emmerder", "jusqu'au bout". Une déclaration qui a fait hurler les oppositions à droite et à gauche.

Marie-Christine Salvato, la cheffe de centre de vaccination de Château-Gontier-sur-Mayenne, comprend les propos du chef de l'Etat même si, sur la forme, ils sont brutaux. Cette médecin mayennaise ne trouve aucune excuse aux personnes qui ne sont toujours pas vaccinées : "ce sont des antivax. On vaccine depuis un an, les vaccins tournent depuis un an donc les gens qui ne sont pas vaccinés sont contre les vaccins. Je ne vois pas d'autres raisons. C'est ahurissant que des lits d'hôpitaux soient bloqués par des gens qui ont choisi de ne pas se faire vacciner et qui laissent mourir des gens du cancer parce qu'on n'a pas pu les opérer. C'est une responsabilité très très lourde. On est obligé d'arrêter la programmation d'opérations urgentes à cause de la hausse des cas covid à l'hôpital. Il y a 85% de non-vaccinés en réanimation" confie-t-elle à France Bleu Mayenne.