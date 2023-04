L'Etablissement français du sang lance un appel aux donneurs de plasma en Alsace

L'Etablissement français du sang (EFS) lance un appel aux donneurs de plasma en Alsace. Avec les manifestations et les grèves des transports de ces dernières semaines, nombreux sont ceux qui ont dû annuler leur rendez-vous au dernier moment. Conséquence, les dons manquent cruellement alors que l'EFS rappelle qu'il faut chaque jour 10 000 dons pour soigner 1 million de malades par an. Pour répondre aux besoins des patients, les hôpitaux et laboratoires français doivent importer du plasma de l'étranger.

Etre âgé de 18 à 65 ans

Si vous souhaitez faire un don de plasma, vous pouvez vous rendre dans les Maisons du don de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Il suffit de prendre rendez-vous sur le site de l'EFS et sélectionner la Maison du don la plus proche de chez vous. Il faut être âgé de 18 à 65 ans, peser au moins 55 kilos, présenter sa carte d'identité et respecter un délais de 2 semaines avec tout autre don (sang ou plaquette).