En Alsace, une fête de la science pour toutes les générations

Pour participer à ce "DéfiBulles". il suffit de filmer ou de photographier ses plus belles bulles de savon et de les poster sur la page du "jardin des sciences" de l'Université de Strasbourg.

Une spécialiste des bulles est d'ailleurs l'ambassadrice de cette édition 2021, la physicienne allemande Wiebke DRENCKHAN, chercheuse au CNRS, au sein de l'institut Charles Sadron. Son labo participe à la fête de la science, sur le campus du CNRS à Strasbourg-Cronenbourg. Sur son stand, vous verrez même des bulles carrées !

La physicienne Wiebke Drenckhan connait tout des bulles Copier

Tout ce weekend, samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021, avec le "Jardin des sciences", les chercheurs de l'Université de Strasbourg et du CNRS accueillent en effet le grand public sur le campus, rue du Loess. A chaque stand, sa spécialité et ses animations.

Ainsi, sur le stand dédié aux neurosciences, on vous propose de tester vos réflexes, grâce à un petit boitier. Vous apprendrez par exemple que les signaux auditifs parviennent plus vite à votre cerveau que les alertes visuelles.

Marie-Pierre Chiche, ingénieure en biologie, s'intéresse aux réflexes Copier

L'ARN messager expliqué grâce à la réalité virtuelle © Radio France - Corinne FUGLER

On peut aussi se faire expliquer comment fonctionne l'ARN-messager, grâce à un casque de réalité virtuelle, avec les chercheurs de l'IBMC.

Approcher l'ARN messager grâce à la réalité virtuelle Copier

Au programme, par ailleurs, jusqu'au 11 octobre, en Alsace, de cette fête de la science 2021 :

- un village des sciences dédié à l'astronomie au Champ du Feu, à Belmont, de 14h à 23h ce samedi 2 octobre, de 11h à 17h dimanche, pour les amateurs dès 6 ans.

- à Urbeis, des visites guidées du château-fort du Bilstein et de la mine Théophile, dès 6 ans aussi, tout ce weekend.

- des animations grand public à Saales ce weekend et le suivant. Des animations aussi dans plusieurs médiathèques, comme Holtzheim, Haguenau, Sélestat, La Wantzenau etc...

- à Strasbourg, le "DéfiBulles" est proposé aux jeunes visiteurs du Vaisseau, jusqu'au 11 octobre.

- Plusieurs petits musées universitaires ouvrent leurs collections, consacrées à la géologie, la minéralogie, la paléontologie. C'est à Strasbourg.

Programme complet ici.