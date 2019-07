En arrêt maladie, le seul médecin de l'Île aux Moines cherche d'urgence un remplaçant

Seul docteur de l'Île aux Moines, Yves Taveau a besoin d'un remplaçant. Il est en arrêt maladie pour 4 mois. Et pour l'instant, le médecin n'a trouvé personne pour venir sur l'île au mois d'août, quand les touristes sont les plus nombreux.

Île-aux-Moines, France

Le médecin de l'Île aux Moines dans le Golfe du Morbihan cherche un remplaçant. Yves Taveau s'est blessé à l'épaule en glissant il y a quelques jours, il est donc en congés maladie pour 4 mois. Or c'est le seul docteur de l'île morbihannaise.

Yves Tabeau cherche donc à être remplacer pendant le durée de son congé maladie. Il a trouvé deux médecins pour venir sur l'Île aux Moines jusqu'au 3 août. Mais après? Personne pour le moment !

Il lui faut donc de toute urgence un médecin remplaçant pour le mois d'août quand les touristes seront les plus nombreux. En effet, en été, il y a 6000 résidents sur l'île et jusqu'à 10 000 personnes de passage par jour. On comprend que la présence d'un docteur sur l'île est indispensable.

S'il ne trouve personne, Yves Tabeau sera contraint d'envoyer les patients sur le continent, aux urgences de Vannes qui sont déjà saturées en été.

Pour attirer un remplaçant sur l'Île aux Moines, le docteur explique qu'il aura un logement sur place. Et disons le, le cadre de travail est magnifique!

Le docteur Yves Tabeau est joignable au 02 97 26 37 45.