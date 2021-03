Démographie : le nombre de décès quotidiens en Bourgogne-Franche-Comté se rapproche du niveau d’avant crise

Entre le 1er janvier et le 8 mars 2021, la Bourgogne-Franche-Comté a enregistré 7 177 décès, soit 21 % de plus qu'en 2020. Comparée à la même période de 2019, la hausse n'est en revanche que de 10 % (+ 5 % en France).

Cette différence s'explique par le fait que la grippe saisonnière a été plus meurtrière début 2019 que début 2020. Après Mayotte, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur que l'excédent de décès est le plus important (+ 15 % en 2021 par rapport à 2019), suivie de Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté.

Depuis début novembre 2020, le nombre de décès oscillait autour des 120 quotidiens dans la région. À partir de la dernière semaine de janvier, un repli s'est amorcé et se poursuit. Entre le 2 et le 8 mars, près de 550 décès ont été enregistrés, soit en moyenne moins de 90 par jour. Le niveau est légèrement inférieur à celui observé en 2019, alors même que l'épidémie de grippe touchait à sa fin cette semaine là.

Le repli des décès se constate pour toutes les classes d'âges

.Il est particulièrement important chez les personnes âgées de 85 ans ou plus, en lien probablement avec l'augmentation progressive de la couverture vaccinale pour cette classe d'âge. La Haute-Saône est le département de métropole qui enregistre la plus forte surmortalité depuis le début de l'année par rapport à 2019 (+ 31 %) devant les Deux-Sèvres (+ 24 %). Dans la région, la hausse est également conséquente en Saône-et-Loire (+ 16 %). Encore élevé il y a quelques semaines, le nombre de décès a fortement chuté au cours du mois de février dans le Doubs et le Jura.