Une enquête pour comprendre comment vivre avec la maladie de Parkinson en Bourgogne-Franche-Comté

Et si on changeait notre regard sur la maladie de Parkinson ? L'Observatoire Régional de la Santé , basé à Dijon, veut rencontrer des personnes de 40 à 60 ans confrontées à cette maladie. Contrairement à ce que l'on pense, elle ne concerne pas que les personnes très âgées. Près d'un cas sur 5 (17%) touche des personnes de moins de 50 ans.

L'Observatoire Régional de la Santé veut comprendre comment les gens qui travaillent ou qui sont parents vivent avec cette pathologie.

Il ne s'agit pas d'une étude clinique, mais d'une enquête sociale. "C'est une maladie qui est finalement assez peu connue. On en connaît par exemple les tremblements, mais en fait, il y a plusieurs symptômes de la maladie qui ne sont pas toujours bien compris par l'entourage" note Myriam Borel, une des sociologues en charge de cette étude pour l'Observatoire Régional de la Santé. "Je donne cet exemple de quelqu'un qui peut avoir des troubles moteurs, un père de 45 ans par exemple, qui va chercher son enfant à l'école et on lui interdit de le faire parce qu'on pense qu'il est alcoolisé alors que non en fait. C'est l'une des expressions de sa maladie."

"On cherche à comprendre comment les personnes s'organisent dans leur entourage familial, mais aussi les univers de travail et les univers de loisirs. Parce qu'on s'aperçoit que certains ajustements du poste de travail peuvent être très importants, par exemple. Et de mieux comprendre comment aider à développer l'autonomie de ces personnes" complète la sociologue.

- - Observatoire Régional de la Santé de Bourgogne-Franche-Comté

"Nous étions effondrés et nous étions seuls"

Cette étude, Mickaël G. a été un des tous premiers à y répondre. Ce père de famille de 48 ans habite Quetigny et sa maladie a été diagnostiquée à l'âge de 45 ans. "J'étais dans le cabinet du neurologue avec ma femme, et le monde s'est effondré. Nous étions effondrés et nous étions seuls. Le prochain rendez-vous avec un spécialiste était 3 semaines à un mois plus tard. Il faudrait qu'il y'ait un accompagnement, un suivi après l'annonce avec un médecin, une infirmière ou un service spécialisé."

Cet ex-employé de banque a quitté son travail peu avant que l'on connaisse sa maladie. "Parkinson se signale aussi par une grande fatigue, je n'étais plus capable d'être à 100% alors que dans mon métier on exige d'être au delà du maximum. Tout le monde a pensé à un Burn-Out. On a eu l'explication après. Aujourd'hui, j'ai un nouvel emploi en lien avec le ministère de l'Agriculture et des horaires adaptés. Je reste actif et participe à des trails ouverts à tous afin de parler de notre situation. On peut vivre avec cette maladie et la combattre."

Pour mener son étude, l'Observatoire Régional de la Santé doit trouver cette année une quarantaine de témoignages d'hommes ou de femmes. Les entretiens peuvent se dérouler de manière anonyme, et "on se déplace si nécessaire sur toute la région" souligne Myriam Borel. On peut contacter la sociologue sur le mail suivant : m.borel@orsbfc.org