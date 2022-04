En Bretagne, 50 pharmacies mobilisées pour lutter contre les déserts médicaux

En Bretagne, 50 pharmacies participent à une expérimentation visant à prendre en charge les petits maux du quotidien. Le but de l'opération est d'éviter les bouchons aux urgences et de lutter contre les déserts médicaux.

Conjonctivite, douleur lombaire ou encore piqûre de tiques: au total, Ludovic, pharmacien à Dol-de-Bretagne, peut prendre en charge 13 symptômes bien identifiés. "On a une liste précise des pathologies que l'on peut traiter ou non. Pour certains, on va être en mesure de les soigner. Pour les autres, nous les guidons vers un médecin traitant disponible ou même vers les urgences si c'est nécessaire."

Une prise en charge et un suivi

Un espace de confidentialité a été installé dans la pharmacie. Les patients doivent répondre à une série de questions sur leur petit soucis de santé avant d'être guidés par les pharmaciens. "Le dispositif permet un suivi complet de nos patients. On prend toujours des nouvelles quelques jours après leur passage chez nous pour s'assurer qu'ils aient bien été pris en charge", ajoute Ludovic.

Désengorger les urgences

Le but de l'opération est d'éviter le bouchon aux urgences, "trop souvent plébiscitées pour de la bobologie", souffle Ludovic. Mais ce n'est pas tout. Le dispositif permet aux patients bretons une prise en charge rapide dans un région touchée par le manque de médecins traitants.

Un dispositif unique en France

L'opération est menée depuis octobre 2021 par l'ARS Bretagne, en association avec le Ministère de la Santé et l'association Pharma Système Qualité. "En 6 mois, près de 400 personnes sont allées consulter leur pharmacien", confie Stéphane Mulliez, directeur général de l'ARS Bretagne. L'objectif: 7.500 patients pris en charge d'ici la fin de l'expérimentation en 2023.