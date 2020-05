En Bretagne, 523 soignants testés positifs au Covid 19 selon la CGT

Selon la CGT Santé, 523 soignants ont été testés positifs au coronavirus dans les hôpitaux, Ehpads, et établissements médico-sociaux bretons. Selon Ludovic Benabes, coordinateur régional, on compte aussi 535 cas à forte suspicion, des soignants malades qui n'ont pas été testés.

Alors que l'hôpital de Lannion annonce 46 cas de Covid 19 dont 22 soignants, la question se pose sur le nombre de professionnels de la santé bretons contaminés. La CGT Santé déplore la difficulté à obtenir des informations et a mené son enquête.

Selon Ludovic Benabes, coordinateur régional, 260 soignants hospitaliers ont été testés positifs : 53 dans le Morbihan, 103 dans le Finistère, 75 en Ille-et Vilaine, et 35 dans les Côtes-d'Armor. Il faut rajouter 263 soignants dans les Ehpads et établissements médico sociaux. La CGT a aussi compté 535 cas de soignants présentant tous les symptômes et qui n'ont pas été testés.

" C'est beaucoup trop!"

Pour Ludovic Benabes, "c'est beaucoup trop ! On aurait pu éviter un grand nombre de cas s'il n'y avait pas eu ce manque d'anticipation et de gestion des moyens et notamment des masques."