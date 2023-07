"En Bretagne, il y a des ciels magnifiques" : l'astrophysicien Eric Lagadec nous apprend à observer le ciel

Eric Lagadec est un homme singulier. Breton, astrophysicien, petit-fils d'agriculteur, originaire de Sizun, il passe son bac S à Landivisiau avant de rejoindre l'UBO (l'Université Bretagne Occidentale) à Brest : " Quand on s'appelle Lagadec, c'est difficile de cacher son côté breton. Ma vie, c'est autant la Bretagne que l'astrophysique. J'ai grandi à Sizun, dans le centre-Finistère, au pied des Monts d'Arée".

Le ciel étoilé vu depuis la chapelle au Mont Saint-Michel à Brasparts © AFP - Laurent Laveder

Premier télescope acheté à Lorient, première virée à Saint-Rivoal

Il regarde le ciel pour la première fois comme la plupart des enfants lorsque son père lui montre un soir la Grande Ourse dans le ciel étoilé. Mais il garde un souvenir précis de son premier choc, en 2001. En cours de physique, on lui explique qu'on peut reproduire, dans les accélérateurs de particules, ce qu'il s'est passé lors du Big Bang.

Voici le ciel que vous pouvez observer dans la nuit du 3 au 4 juillet à Brest à 22h : la lune à l'horizon sud-est, Mars au nord-ouest - Stelvision

L'étudiant dévore les bouquins d'astrophysique à la bibliothèque de l'UBO (l'Université de Bretagne Occidentale), achète un télescope à Lorient et part avec des copains en direction des Monts d'Arée : "Le premier jour, je me suis entraîné chez moi et on est monté avec des amis à Saint-Rivoal près de Brasparts pour observer la voie lactée. Comme souvent, il y avait du brouillard cette nuit-là, c'était assez impressionnant. D'un seul coup, on est arrivé au-dessus des nuages au Mont Saint-Michel. C'était une nuit fantastique".

La voie lactée est particulièrement impressionnante à voir lorsqu'on s'éloigne des villes © Maxppp - Florian Launette et Mégane Chêne

L'absence d'observatoire professionnel dans l'ouest de la France le pousse à rejoindre Nice où il soutient sa thèse en 2005 (Apport des observations infrarouges pour l'étude de la perte de masse des étoiles évoluées, accessible en ligne ). Il rejoint par la suite en "post-doc" Manchester, Munich et les États-Unis avant de décrocher un poste de chercheur à l'Observatoire de Nice en 2014.

Les "Piliers de la création" vue par le télescope James Webb © Maxppp - NASA/ESA

Perché à 400 mètres d'altitude, la mer bleu azur d'un côté, la vue sur les cimes enneigées du parc du Mercantour de l'autre, c'est dans ce cadre idyllique que le Breton travaille aujourd'hui sur les poussières d'étoiles : "J'essaie de comprendre comment les poussières d'étoiles se forment autour des étoiles qui meurent. Je le fais avec les plus grands télescopes du monde, que ce soit sur terre, au Chili, ou dans l'espace avec le télescope spatial James Webb".

L'étoile polaire située dans l'axe de rotation de la terre semble ne pas bouger dans le ciel nocturne de l'hémisphère nord © Maxppp - Florian Launette et Mégane Chêne

"J'ai vu une voie lactée extraordinaire à Santec"

On est allé lui rendre visite à Nice pour lui demander des conseils sur l'observation du ciel et parler des merveilles de l'univers. Intarissable, accessible et pédagogue, ce Breton, également amateur de sport (il a fait les beaux jours des terrains de foot nord-finistériens) nous a donné quelques clefs pour bien observer le ciel. D'abord, lever le nez : "Même en ville, même simplement avec ses yeux, on peut observer les planètes, les voir bouger, voir la rotation de la terre et certaines constellations ".

6.000 étoiles visibles à l'œil nu

On estime qu'à l'œil nu, nous pouvons voir environ 6.000 étoiles dans le ciel. Mais à cause de la pollution lumineuse, en ville, ce nombre descend considérablement : "On est plutôt dans l'ordre de la vingtaine, voire de la dizaine", regrette l'astrophysicien breton. La revue Science a sorti une étude au début de l'année 2023 qui indique que cette pollution augmente de 10% par an : "Cette étude indique que si quelqu'un naît sur terre aujourd'hui dans un endroit où il peut voir 250 étoiles, quand il aura 18 ans, il ne pourra en voir que 100. Je ne sais pas si on s'imagine la vitesse à laquelle on est en train de perdre de notre ciel qui est le plus vieil héritage commun de l'humanité ".

Dans un ciel préservé de la pollution lumineuse, il est possible de voir des milliers d'étoiles à l'œil nu © Maxppp - Florian Launette & Mégane Chêne

Pour observer beaucoup d'étoiles, il faut s'éloigner des villes pour échapper à ce halo de lumière qui éclaire le ciel et nous empêche de voir les étoiles les plus faibles : "C'est comme si on voulait observer avec les pleins phares dans les yeux". Lutter contre cette pollution lumineuse est pourtant assez simple, surtout à l'heure de la sobriété énergétique : "Il suffit d'aller voir ses élus et d'en parler, je me rappelle une nuit d'été en 2022 à Santec où j'ai pu voir la voie lactée comme je l'avais rarement vue" confie Eric Lagadec. Et le bonhomme sait de quoi il parle, il a écumé les plus beaux observatoires du monde.

30% des observations menacées par les satellites

Le problème de cette pollution lumineuse, c'est qu'elle ne vient pas seulement du sol, mais aussi du ciel, avec la multiplication des lancements de satellites de communication à basse altitude type Starlink. Et là, le problème n'est pas local, mais international. Il est donc beaucoup plus complexe à régler : "Elon Musk a l'autorisation pour en lancer 42.000 alors qu'on en a lancé 6.000 depuis Spoutnik", rappelle l'astrophysicien.

Le nombre de satellites envoyés dans le ciel augmente de manière exponentielle © Visactu

L'augmentation exponentielle du nombre de satellites et les trainées lumineuses qu'ils provoquent pourraient faire perdre jusqu'à 30% des observations pour certains observatoires.

L'œil humain est fait pour "observer le ciel"

Il faut aussi éviter de sortir une nuit de pleine lune, car si la lune est un astre magnifique, c'est aussi une pollution lumineuse naturelle. Et enfin, il faut prendre son temps. Les cellules de nos yeux sont programmées pour voir le ciel étoilé (pour voir les luminosités très faibles), à condition de les laisser dans le noir pendant une quinzaine de minutes au minimum : "Vous allez voir la voute céleste s'éclairer peu à peu. Dans la plupart des villages bretons, il y a des ciels magnifiques à observer, si vous voulez vraiment voir beaucoup d'étoiles, sortez une nuit sans lune loin des villes".

Des aurores boréales possibles en Bretagne jusqu'en 2025

L'un des phénomènes les plus impressionnants du ciel nocturne sont les aurores boréales. Le 27 février dernier, les Bretons ont eu la chance d'en observer une grâce à la vigilance du photographe breton BK Photographies . Liées à l'activité du soleil (l'étoile éjecte de la matière chaude et magnétique qui interagit avec l'atmosphère terrestre), ces aurores sont la plupart du temps cantonnées au niveau des pôles magnétiques, sauf période exceptionnelle : "En cas de grosse éruption comme le 27 février dernier, on peut avoir des aurores boréales jusqu'à des latitudes très au sud. J'ai vu des photos fantastiques de la pointe du Raz ou de Locmaria-Plouzané où on voyait le ciel devenir rouge avec ces sortes de draps voilés".

Les aurores boréales peuvent parfois descendre bien plus au sud que le pôle magnétique en cas de forte activité solaire © Maxppp - Fredrik Broms

Dans l'histoire, certains phénomènes sont entrés dans la légende : "L'événement de Carrigton en 1859 a créé des aurores boréales jusque sous les tropiques. La légende dit que cette nuit-là, on pouvait lire son journal à la lumière des aurores boréales". Les télégraphes se sont mis à écrire tous seuls et à griller. Plus récemment, en 1989, le Québec a vécu une panne géante de neuf heures. Car si le phénomène est sublime, il n'est potentiellement pas sans conséquences pour les réseaux satellitaires et électriques : "C'est pour cela que les astronautes surveillent particulièrement l'activité du soleil pour prévoir ces tempêtes et anticiper la protection des réseaux. Pas d'inquiétude, la surveillance est bien faîte, on pourra faire en sorte de préserver les réseaux et on aura peut-être de superbes aurores boréales".

L'activité maximale du soleil, qui a des cycles de 11 ans, est prévue pour 2025. D'ici là, vous pourriez donc voir de magnifiques aurores boréales en Bretagne.

Les autres phénomènes à observer dans le ciel

Il existe aussi d'autres phénomènes plus discrets, ténus et moins connus à observer dans le ciel. La lumière zodiacale, sorte de voile de lumière qui apparaît dans une direction, "comme une ville au loin". C'est en fait la poussière de notre système solaire : "Je l'ai vue pour la première fois au Chili. Il faut être dans un endroit vraiment préservé de la pollution lumineuse, c'est assez extraordinaire à observer". L'observer en Bretagne n'est pas impossible, mais difficile. Il faut se trouver dans le noir complet et se montrer patient. La période la plus propice pour l'observer en Europe est l'hiver.

Il y a aussi la lumière du ciel nocturne (airglow en anglais) qui demande aussi un ciel très noir. Des lumières rouges ou vertes qui apparaissent dans des lieux sans pollution lumineuse ou lors de photos longue pause : "C'est lié à la lumière du soleil qui fait réagir les atomes de l'atmosphère pendant la nuit pour donner des couleurs spectaculaires".

Le phénomène le plus simple à voir est l'ombre de la terre : "Tout le monde l'a déjà vu sans le savoir" explique Eric Lagadec dans un sourire. Elle apparaît notamment au coucher du soleil. Il faut regarder dans la direction opposée : "Vous verrez une sorte de bande sombre bleu-violet, avec quelque chose de plutôt rose au-dessus, ce sont les derniers rayons de lumière qui arrivent et qui donnent ces magnifiques couleurs quand le ciel est bien clair". Cette belle bande rosée s'appelle la ceinture de Vénus ou "arche anticrépusculaire", mais elle n'a rien à voir avec la planète du même nom.