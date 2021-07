En Bretagne, l'Etablissement Français du Sang appelle aux dons, même pendant l'été

Il y a urgence. L'établissement français du sang (EFS) appelle à la mobilisation pour le don de sang. Les stocks sont historiquement bas, moins de 90 000 poches de sang sont en réserve à l'échelle nationale. Il en faudrait 120 000 pour atteindre un niveau correct. À la maison du don à Rennes, le personnel espère que les donneurs resteront mobilisés cet été.

L'été est moins propice aux dons. « En cette saison les gens partent en vacances et s'éloignent de leur lieu de collecte habituel. Avec la période de déconfinement, nous avons aussi connu une baisse de fréquentation car les gens ont envie de retrouver leur vie d'avant, explique le directeur collecte et distribution de l'EFS en Bretagne, Julien Robinet. Nous répondons aux besoins des patients toute l'année, même l'été, car la demande est continue.»

Dans la salle de collation, Bernard récupère après son don. « D'habitude je viens 3 à 4 fois par an, mais cette année je ne suis pas venu aussi souvent. J'avais entendu que le don du sang était incompatible avec la vaccination anti-Covid, mais c'est faux ! » Il a raison. On peut donner son sang même si on a été vacciné contre la Covid-19, et ce, sans délai. Pour les personnes qui ont des symptômes de la maladie, ils peuvent revenir deux semaines après la fin de ces symptômes.