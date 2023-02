En Bretagne, la semaine de l'épilepsie pour changer les regards sur la maladie

L'épilepsie, une maladie neurologique qui se traite et dont on peut guérir

Autant d'épilepsies que d'épileptiques

Karine Ouattara a 36 ans. C'est à la suite d'un AVC à l'âge de 8 ans qu'elle est devenue épileptique. Pour elle, "il y a autant d'épilepsies que d'épileptiques. On peut naître avec ce handicap, mais ça peut arriver après un AVC, un traumatisme crânien, un accident de voiture…"

Les crises sont également très différentes. Elles dépendent de la zone du cerveau impactée. Toutes les personnes atteintes d'épilepsie ne font pas des crises généralisées, où elles tombent au sol, convulsent et perdent connaissance.

"Moi je les sens venir. Je sens mon cœur battre très fort avant que la crise arrive. J'avertis les personnes autour de moi, je m'assois et je deviens très blanche ! Mes crises durent un peu moins d'une minute. Par contre, les bruits sont multipliés par 1 000, c'est insupportable."

Ses crises ont été handicapantes dans sa scolarité. Karine s'en sort malgré tout avec un bac professionnel dans le service à la personne. Une fois dans le monde du travail, ça se complique. "Sur le terrain, je me suis rendu compte des difficultés liées à mon épilepsie. La fatigue surtout. Quand j'étais aide à domicile, j'ai fait une crise chez une personne âgée atteinte de démence. Après ça j'ai arrêté."

Une vie de famille pas toujours simple

Elle s'est donc consacrée à sa vie de famille et à ses deux enfants. Son quotidien peut être parfois mouvementé à cause de sa maladie. "J'avais toujours le parc ou le transat pour poser mon bébé à côté de moi. Le plus dur c'est la récupération après les crises. Quand on a des enfants et qu'on fait 5 ou 6 crises en quelques jours, c'est dur. Mais je fais avec !"

Karine fait maintenant du bénévolat, que ce soit auprès des personnes sans abri ou pour faire connaître l'épilepsie.

Une maladie qui se soigne

Il existe des traitements contre l'épilepsie. Des opérations du cerveau sont possibles, avec des guérisons totales. Pour les enfants, un simulateur du nerf vague permet de diminuer la fréquence et l'intensité des crises.