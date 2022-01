"En Bretagne on n'aime pas trop se priver" : des Quimpérois peu emballés par le "Dry january"

Ne pas boire une goutte d'alcool au mois de janvier, c'est le pari que certains se sont lancés à l'occasion du "Dry january" ou "Défi de janvier". Une campagne de santé publique mise en place en 2013 au Royaume-Uni, arrivée en France en 2020. L'objectif étant de faire une pause après des fêtes bien arrosées, mesurer les bienfaits de plusieurs semaines sans alcool et changer ses habitudes de consommation. Dans le Finistère, à Quimper, beaucoup semblent sceptiques quant à l'efficacité de l'initiative.

"On peut s'arrêter tout le mois de janvier et reprendre à fond en février, ça n'a pas de sens" - Un Quimpérois

Christophe sirote son café dans un bar en centre-ville, pas d'alcool cette fois mais de là à s'en priver tout le mois de janvier : "C'est bien mais je ne le fais pas, tout simplement parce que j'ai des événements festifs prévus", explique-t-il. "Je ne vois pas l'intérêt du "Dry january", on vit déjà une période difficile avec la crise sanitaire, témoigne un autre client. En plus, on peut s'arrêter tout le mois de janvier et reprendre à fond en février, ça n'a pas de sens."

Assise à la terrasse du café d'à côté, Milena, une infirmière, sourit quand on lui parle du "Défi de janvier". "C'est sûr, c'est bien, je ne vais pas dire le contraire en tant que soignante, après il faut tenir un mois entier." Un mois sans alcool, certains ne veulent même pas en entendre parler : "Oh non pas question, je suis libre de faire ce que je veux, s'énerve un client à la sortie d'un restaurant. Un verre de vin ou même deux, ça permet de passer des moments ensemble, tant que c'est avec modération, moi je ne m'en passerai pas." Martine acquiesce : "Qui a envie de relever le défi franchement ? En Bretagne, on n'aime pas trop se priver."

Bières et spiritueux sans alcool

Le problème justement pour ce gérant de bar en centre-ville de Quimper, c'est qu'il voit beaucoup de clients en abuser : "Un mois c'est quoi ? C'est rien, affirme-t-il. Ça peut permettre de changer ses habitudes et de se rendre compte de l'impact de l'alcool au quotidien, je pense qu'il faut y réfléchir et que c'est une très bonne initiative qui en plus vient de personnes qui boivent pas mal." Lui estime que les cafetiers et alcooliers devraient valoriser davantage les boissons comme les bières et spiritueux sans alcool.

Benoît, un caviste de la chaîne Nicolas à Quimper, indique que des éthylotests sont en vente dans sa boutique : "Après c'est à chacun de faire attention et de boire avec modération toute l'année", juge-t-il. Selon lui, le "Dry january" n'est pas spécialement suivi par sa clientèle, il n'a constaté aucun changement de consommation.