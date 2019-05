En Catalogne, dans un an il sera interdit de fumer dans sa voiture

À l'occasion de la journée mondiale anti-tabac, le gouvernement catalan annonce une mesure spectaculaire : l'interdiction de la cigarette au volant d'ici un an. D'autres interdictions vont également être décidées.

Sachez-le, lorsque vous irez faire vos courses en Catalogne à partir de l'année prochaine, vous ne pourrez plus fumer dans votre voiture. C'est l'une des mesures phares de la future loi sur les dépendances annoncée ce vendredi matin par la Généralité de Catalogne, à l'occasion de la journée mondiale anti-tabac.

Les automobilistes seront verbalisés

Alors qu'en France l'interdiction concerne uniquement les voitures où il y a un mineur, en Catalogne, les autorités ont décidé de franchir le pas et d'aller plus loin. La conseillère en charge de la santé au sein de la Généralité Alba Vergés a annoncé lors d'une conférence de presse à Barcelone, qu'une loi était en cours d'élaboration avec comme principale mesure l'interdiction de la cigarettes dans tous les véhicules privés circulant en Catalogne. La mesure devrait entrer en vigueur dans un an a expliqué la responsable, le temps de régler les modalités avec les services de la circulation qui seront donc chargés de verbaliser, lorsqu'un automobiliste sera contrôlé en train de fumer dans sa voiture.

Une mesure qui va faire grincer des dents

C'est une mesure courageuse, car forcément impopulaire auprès des 25% des Catalans qui fumaient en 2018. La Généralité annonce également l'interdiction de fumer dans les enceintes sportives en plein air ou bien semi- fermées, mais aussi aux abords des arrêts de transports en commun (bus et train). Enfin, plus de cigarettes en Catalogne à moins de 5 mètres des écoles, des centres de santé et des bâtiments de l'administration.

Il ne sera plus possible de fumer à moins de 5 mètres des bâtiments publics, par exemple ici la mairie de Puigcerda © Radio France - Sébastien Berriot

La conférence de presse s'est déroulée en présence du basketteur catalan de NBA (championnat américain) Ricky Rubio qui est engagé dans la lutte anti-tabac.