En Charente, les soignants en psychiatrie "très inquiets" face à la fermeture de 32 lits

Des lits en moins et toujours autant de patients. C'est le difficile constat des soignants de l'hôpital charentais Camille Claudel, spécialisé en santé mentale, déjà surchargés de travail. Mais face aux difficultés de recrutement de médecins, la direction a décidé de fermer 32 lits. Une solution qui inquiète une partie des salariés, qui se mobilisent mardi 16 octobre pour mettre en lumière ce problème.

Des journées de travail surchargées pour les soignants

"Aujourd'hui, _si un seul psychiatre part, cela met en péril plusieurs pôles de l'hôpital_", déplore le directeur Roger Arnaud. Car le centre hospitalier a un maillage"d'une trentaine de site" sur tout le département de la Charente, ce qui complique d'autant plus l'emploi du temps des médecins qui doivent se déplacer régulièrement.

Mais pour les syndicats, la surcharge des journées des soignants n'est pas seule au cœur de la décision prise par la direction. "On a beaucoup pointé le faible taux de remplissage de certain services", souffle Jérôme Raymond, secrétaire CGT du centre hospitalier, et infirmier depuis 22 ans. _"_Notre mission première, ce n'est pas d'être rentable mais de soigner", lâche Jérôme Raymond. "La vérité, c'est que les budgets ne sont pas à la hauteur."

Nous sommes un établissement de service public, nous devons pouvoir accueillir les patients 24h/24" - Jérôme Raymond, secrétaire CGT du centre hospitalier Camille Claudel et infirmier en psychiatrie

Une spécialité peu attractive pour les futurs médecins

Sur la pénurie de soignants, la direction et les syndicats s'accordent en tout cas à dire que la situation semble désespérée. "Nous ne sommes pas un département attractif", déplore Jérôme Raymond de la CGT. "Beaucoup de jeunes médecins ne font que passer, et partent dès qu'ils le peuvent." Et les perspectives sur le long terme sont également maussades, constate le directeur de l'hôpital Roger Arnaud : "Trop peu de jeunes médecins choisissent la spécialité psychiatrie, et c'est le cas cette année encore."

A l'université de médecine de Poitiers, il y a 20 places en spécialité psychiatrie disponibles. Cette année, seules 8 ont été prises..." - le directeur du centre hospitalier Camille Claudel, Jérôme Raymond

Concernant la fermeture des lits, la direction a promis qu'il n'y aura pas de fermeture de poste. "Les soignants seront redispatchés sur d'autres services", explique Roger Arnaud. Quant aux salariés, certains sont inquiets pour leur avenir et la prise en charge des patients et se réunissent mardi 16 octobre à Angoulême pour alerter sur les fermetures de lits en psychiatrie.