En Charente-Maritime, des centres de consultation Covid pour sécuriser la prise en charge des patients

Si les cas graves de covid-19 doivent être admis à l'hôpital, la maladie peut le plus souvent être traitée par les médecins de ville. En Charente-Maritime, les généralistes se sont organisés pour ouvrir une quinzaine de centres de consultation spécialisés.

Les patients ne peuvent pas s'y rendre directement, il doivent être adressés par leur médecin traitant. Ces centres permettent une consultation sécurisée, sans contact avec le reste de la patientelle, et avec tous les moyens de protection disponibles. L'un de ces centres a ouvert dans le centre-ville de La Rochelle le 1er avril dernier.

Dans ce centre covid rochelais, comme dans tous les autres de Charente-Maritime, il faut être adressé par son médecin traitant. Et l'entrée des patients est filtrée. © Radio France - Julien Fleury

La téléconsultation ne suffit pas

Parmi les quatre patients admis ce jeudi, Manon. Cette jeune femme de 30 ans a patienté presque une semaine avant de consulter. Pourtant elle présente bien des signes rappelant le covid-19 : "la nuit a été compliquée, entre crise d'angoisse et difficultés à respirer. Avec en plus, une pointe au cœur qui ne passait pas ce matin. J'avais l'impression qu'on m'écrasait la cage thoracique."

Après une téléconsultation avec son médecin traitant, la voilà orientée vers un centre de consultation covid. De permanence, le docteur Etienne Lemaire, équipé des pieds à la tête. Tunique, masque, visière en plexiglas. Et un bon vieux stéthoscope pour écouter les bronches : "la téléconsultation a ses limites. Un covid sévère, cela donne une pneumopathie, donc ça s'entend. Par l'intermédiaire d'un écran, ce n'est pas facile. Donc on a besoin d'examiner les patients."

Traquer la pneumonie

Pour Manon, heureusement, pas de pneumonie en vue : "je rentre chez moi ! Rien d'alarmant. Pas besoin d'aller à l'hôpital, ou de faire examens complémentaires..." Même si une aggravation des symptômes ne peut pas être exclue, comme le rappelle à chaque patient le docteur Lemaire, l'un des 50 médecins rochelais volontaires pour faire tourner ce centre de consultation.

Tunique, charlotte, visière en plexiglas, et bien sûr un masque FFP2 : les médecins du centre covid bénéficient d'un maximum de protection. Et évitent ainsi aux patients suspects de se mélanger avec le reste de la patientielle. © Radio France - Julien Fleury

En revanche, le docteur Lemaire ne prescrit pas de tests PCR, permettant de savoir si on est porteur du virus. A la grande surprise de Jennifer, autre patiente présentant elle aussi des symptômes du covid-19 : "je suis aide à domicile, donc j'aimerais bien savoir. Surtout pour les personnes chez qui je travaille." Des personnes fragiles, que Jennifer ne reverra pas avant un moment : elle est arrêtée pour deux semaines.

Des tests pas forcément fiables

Le problème pour Etienne Lemaire, c'est que ces tests PCR génèrent beaucoup de faux négatifs : "la fiabilité est douteuse, explique-t-il à Jennifer. Donc ce qui sera intéressant quand ce sera disponible, ce sera de vous faire une sérologie, pour voir si vous avez été vraiment en contact, et surtout si vous êtes immunisée."

Etienne Lemaire s'est porté très rapidement volontaire, pour des vacations dans ce centre covid. Le jeudi est justement un jour de congé. "L'un des buts, c'était de pouvoir continuer à avoir une activité normale dans nos cabinets, de façon à ne pas mélanger les patients suspects covid et les autres." Sachant que beaucoup de patients fragiles n'osent plus consulter leur généraliste, ce qui peut avoir des conséquences graves en termes de santé.

Les consultations des centres covid permettent de s'assurer que les poumons des patients suspects ne sont pas atteints par une pneumopathie, nécessitant une hospitalisation. Pour cela, il faut écouter les bronches, impossible en téléconsultation. © Radio France - Julien Fleury

Rassurer les autres patients

"Cela permet de dériver les patients contaminants vers un centre spécialisé, confirme le médecin François Tricot, l'un des fondateurs du centre rochelais. Et d'autre part, de soulager éventuellement le centre 15 et l'hôpital, au cas où l'afflux serait très important. Heureusement, ce n'est pas le cas actuellement, et on s'en réjouit tous !" Depuis son ouverture le 1er avril, ce centre covid rochelais voit seulement défiler entre un et quatre patients par jour.

En Charente-Maritime, ces centres ont été créés sans aucune aide de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, insiste François Tricot. Les vacations des soignants ne sont même pas rémunérées par l'agence régionale de santé. Etre payé, ce n'est pas vraiment la préoccupation de Nicole, infirmière volontaire elle aussi : "je suis une ancienne infirmière de réanimation, et quand je vois tout ce qui se passe en réa, je me dis que si on peut essayer de faire quelque chose en amont, c'est bien !"

Aucune aide de l'ARS

Mais les médecins pensent aux kinés, venus en renfort eux aussi, alors qu'ils n'ont pas le droit actuellement d'ouvrir leur cabinet, et n'ont donc plus de revenus. Un manque de soutien des autorités sanitaires dénoncé par l'ordre des médecins de la Charente-Maritime, dans une lettre ouverte publiée mercredi.