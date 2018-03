Charente-Maritime, France

L'obésité est une maladie chronique aujourd'hui de plus en plus répandue dans le monde, en France on considère qu'elle touche 6 millions et demi de personnes, 15% de la population nationale.

A la Clinique Pasteur de Royan , les professionnels de santé participent régulièrement à des campagnes de sensibilisation et de prévention.

"L'obésité n'est pas une fatalité, il y a des moyens d'en guérir" assure un chirurgien Viscéral de la clinique Pasteur, mais c'est une pathologie qu'il faut prendre en charge " car ça peut être dangereux", c'est ce qu'on appelle l'obésité morbide, quand la maladie menace la santé en provoquant des sur-maladies , comme L'hypertension artérielle, le diabète ou encore le syndrome d'apnée du sommeil.

Clinique Pasteur à Royan © Radio France - Catherine Berchadsky

L'obésité répond à des critères médicaux très précis, on évalue le juste poids d'une personne grâce à son indice de masse corporelle , son poids divisé par sa taillé au carré, si cette indice est de plus de 30 on est obèse, mais sans conséquence pour la santé, l'obésité dangereuse dite morbide est définie à partir d'un indice de 40.

L'importante c'est d'avoir une alimentation équilibrée, saine et d' éviter les produits hyper transformés comme les confiseries et plats tout fait, mais pour autant insistent les médecins il ne doit pas y avoir d'interdits, car la frustration est un facteur d'échec .

A Royan plus d'une trentaine de patients sont opérés chaque année pour guérir de leur obésité, ils sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire pendant de longs mois avant et après, l'opération, car l' obésité est une addiction et on n' en sort pas sans un travail en profondeur, c'est pour ça qu'il existe aussi des ateliers avec des groupes de paroles pour partager les expériences d'anciens patients et mieux appréhender l' avenir.

Jacky ,63 ans , 125 kg, vient de subir une intervention chirurgicale, une sleeve gastrectomy, l'abblation des deux tiers de l'estomac., il est suivi depuis un an par l'équipe médicale de la clinique Pasteur, il reconnaît que le programme d'accompagnement est long, mais efficace, avant même l'opération il avait déjà perdu 8 kg. "il faut changer votre mode alimentaire, manger beaucoup moins vite" raconte Jacky qui espère arriver à descendre jusqu'à 80 kilos, et selon les médecins il a de grandes chances d'y parvenir, il n' y a que 20% d'échecs en moyenne .

Une des 4 opérations les plus pratiquées contre l' obésité © Radio France - Catherine Berchadsky

A Rochefort l'hôpital vient lui de mettre en place un programme d'éducation thérapeutique à destination des enfants de 6 à 12 ans accompagnés de leurs proches. Le service pédiatrique estime qu'un enfant sur 4 qui est hospitalisé est en surpoids.Le programme d'éducation thérapeutique va passer par l'organisation d'ateliers visant à apprendre aux enfants qu 'est ce qu'une alimentation saine et équilibrée, le premier aura lieu en avril prochain précise Loïc Vallaeys responsable du pôle Femmes/Enfants de L'hôpital de Rochefort.

Loïc Vallaeys cadre responsable du pôle Femmes.Enfants de L'hôpital de Rochefort Copier